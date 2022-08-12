В госкорпорации «Ростех» заявили, что разработанный ей препарат на 85% защищает от оспы обезьян

Вакцина «Ростеха» от натуральной оспы в подавляющем большинстве случаев эффективна при борьбе с вирусом оспы обезьян.

Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.

«Наша вакцина на 85% убивает оспу обезьян. Если вдруг случится ситуация, когда будет проникать сюда оспа обезьян, мы применим эту вакцину, но мы будем ее еще усовершенствовать», — заявил Артяков в эфире канала «Россия-24».

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передается от животного человеку; впервые была выделена в 1958 году от больных обезьян. Исследования показывают, что вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Раньше заболевания фиксировалось в основном в Африке, также были случаи заражения в США. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян может привести к тяжелому заболеванию, летальность этого недуга составляет от 1% до 10%.

В настоящий момент около 30% всех случаев заражения оспой обезьян в мире приходится на США, где зарегистрирован 9 941 случай заболевания. Далее следуют Испания, где выявлено 5 162 инфицированных, Германия (2 982), Великобритания (2 914) и Франция (2 423).

В середине июля в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в РФ подтвержден первый случай заболевания. Уточнялось, что вирус был завезен в РФ молодым человеком, вернувшимся из Европы. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной для инфекции кожной сыпью. Пациента изолировали; болезнь протекала у него в легкой форме.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.