В Роспатент поступили заявки на регистрацию нового названия бывшей сети Starbucks в России

Ресторатор Антон Пинский, который вместе с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати) и компанией «Синдика» приобрел российский бизнес сети Starbucks, подал в Роспатент три заявки на регистрацию новых возможных названий кофеен.

На соответствующие документы в электронной системе Роспатента обратило внимание РБК. Уточняется, что заявки были поданы 9 августа. В качестве потенциальных названий сети фигурируют Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

В середине прошлого месяца стало известно, что Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова приобретают российский бизнес Starbucks. Как пояснил президента «Синдики» Олег Эскиндаров, партнеры купят права аренды и оборудование, но не товарные знаки. В начале августа сообщалось, что новое название сети кофеен сделают максимально похожим на прежнее и что в настоящий момент имеются два варианта — Starbox и Stars.

Starbucks приостановила работу всех 130 заведений в России в начале марта, в мае компания объявила об уходе из РФ.

Антон Пинский — основатель холдинга Pinskiy & Co; в его активе, в частности, рестораны Avocado Queen, «Магадан», «Сыроварня», «Колбасный цех», «Высота 5642». Тимати принадлежит доля в сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger. Пинскому и Тимати принадлежит сеть азиатских ресторанов Redbox в Санкт-Петербурге и Москве.

«Синдика» владеет торговой недвижимостью и отелями, в том числе Radisson Collection Paradise Resort & Spa в Сочи. В прошлом году холдинг приобрел столичный Москворецкий рынок.