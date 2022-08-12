В России завершились государственные испытания истребителя танков

В России завершились государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25.

Об этом в интервью РИА Новости в преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал первый заместитель главы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

По его словам, уже в самое ближайшее время ожидается присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение.

Улучшенная самоходка САУ 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину, оснащённую мощным артиллерийско-ракетным комплексом.

Она многофункциональна и может без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до 3-х баллов и одновременно вести стрельбу на плаву. Машина способна вести боевые действия как в высокогорье, так и в тропическом климате, а также в болотистой местности. По огневой мощи истребитель танков не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3.

Как утверждают специалисты, конкурентов у этой машины нет ни только в РФ, но и в мире. Самоходка предназначена в первую очередь для подразделений Воздушно-десантных войск, при способна десантироваться с воздуха с экипажем внутри и совершать марши до 500 км без дозаправки.

Как ранее писал «Эксперт», «Рособоронэкспорт» презентует на военно-техническом форуме «Армия-2022» более 200 современных образцов вооружений. Известно, что РОЭ в ходе форума примет более 70 делегаций из 50 стран различных регионов мира.

При этом в 2022 году впервые самые перспективные образцы вооружений будут сосредоточены в демонстрационной зоне «Рособоронэкспорта». В частности, участники и гости форума ознакомится с танком Т-14 «Армата», лёгким плавающим танком «Спрут-СДМ1», колесной боевой машиной пехоты К-17 «Бумеранг», а также с ЗРК «Тор-Э2» и комплексом противодействия БЛА РБ-504П-Э («Силок»).

Напомним, VIII Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдёт в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа.