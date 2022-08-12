ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS

Подконтрольные Киеву войска обстреляла Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Об этом рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, в целом ракетная атака отражена, сообщил РИА Новости.

«Был обстрел, – подчеркнул чиновник. – Но в целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется».

При этом он добавил, что обстрел Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области вёлся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как ранее писал «Эксперт», американские ракетные системы HIMARS, которые Вашингтон поставит Киеву, не смогут повлиять на ход спецоперации России на Украине. По мнению экспертов китайского издания Global Times, этот шаг Вашингтона всего лишь символическим жестом поддержки Украины.

«США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции, – говорится в материале газеты, выдержки их которого публикует РИА Новости. – РСЗО не помогут одержать верх, и сторонам следует это понимать».

Кроме того, отмечается, что не стоит преувеличивать мощности этих орудий, к тому же украинские военные не проходили обучения по эксплуатации ракетной системы HIMARS и не знают, как её применять.