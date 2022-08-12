Зампред ЦБ назвал срок наступления нижней точки спада экономики РФ

Нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года. В значительной мере сокращение валового внутреннего продукта будет вызвано уменьшением выпускаемой продукции, сообщил в ходе пресс-конференции зампред Центробанка Алексей Заботкин.

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«Нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года. В существенной мере это снижение связано с сокращением потенциального выпуска. Экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию», — сообщил Заботкин.

Далее, по мере перестройки экономики, экономический рост должен возобновиться. По словам зампреда ЦБ, в IV квартале следующего года по отношению к IV кварталу текущего рост ВВП должен составить 1–2,5%. При этом он уточнил, что в целом в 2023 году произойдет снижение ВВП из-за высокой базы сравнения первого полугодия.

«Долгосрочные темпы роста экономики будут определяться повышением квалификации рабочей силы и эффективности использования капитала, доступностью современных технологий и оборудования, инвестиционным климатом», — добавил Заботкин.

