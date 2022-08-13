«Аэрофлот» изменит опции одной из тарифных групп

«Аэрофлот» вводит новые опции для тарифной группы «Максимум» с 18 августа. Как указано на сайте авиакомпании, у пассажиров с билетами, оформленными по обновленному тарифу, появится приоритет при регистрации на рейс, при посадке на борт воздушного судна и при выдаче багажа. Они также получат доступ к залу ожидания повышенной комфортности в аэропорту Шереметьево и возможность провоза животных в салоне самолета.

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«Линейка тарифов "Максимум" доступна для пассажиров, путешествующих из разных классов обслуживания на рейсах "Аэрофлота": Эконом, Комфорт и Бизнес. Приобретая билет по тарифу "Максимум", пассажир получает дополнительные преимущества: возможность перевезти два места багажа, а также более гибкие условия для возврата билета и изменения скорости путешествия. Кроме того, по тарифу "Максимум" начисляется большая доля в рамках программы лояльности "Аэрофлот Бонус" и рассматриваются более выгодные условия получения услуг класса обслуживания», — добавили в пресс-служба авиакомпании.

В «Аэрофлоте» четыре тарифные группы: «Лайт», «Бюджет», «Оптимум» и «Максимум». При этом авиакомпания предлагает три класса обслуживания: эконом, комфорт (на некоторых рейсах) и бизнес.

