Диетолог назвал алкогольные напитки, быстрее вызывающие зависимость

Частое употребление крепкого алкоголя способствует более быстрому переходу к алкоголизму, так как организм адаптируется и уже не воспринимает другие виды спиртных напитков. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Статья по теме: Российские вина вытесняют с полок все, что можно

«Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю, он уже не воспринимает другие виды алкоголя. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасен. Ему, чтобы поддержать необходимую дозу, нужен крепкий алкоголь, от которого он пьянеет сильнее и тяжелее», — рассказал Гинзбург.

Также, по его словам, крепкий алкоголь более жестко воздействует на нервную систему и головной мозг человека, вызывает сильные реакции со стороны сердца и сосудов. Слабые спиртные напитки наносят значительно меньший вред здоровью, и люди, их употребляющие, менее социально опасны, отметил врач.

