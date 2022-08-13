«Газпром» начал поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа

«Газпром» с 12 августа начал поставлять по «Турецкому потоку» в Венгрию газ сверх объемов, оговоренных в контракте. До конца августа ежедневный дополнительный объем поставок составит 2,6 млн кубометров, стороны уже ведут переговоры по графику на сентябрь, сообщает РИА новости со ссылкой на госсекретаря МИД Венгрии Тамаша Менцера.

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«Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам. В нынешних условиях приобретение такого количества газа невозможно без российских источников. Стороны пришли к соглашению после визита министра иностранных дел Петера Сийярто в Москву», — сообщил Менцер.

Он также отметил, что Венгрия опережает график заполнения хранилищ. Если раньше, по его словам, было бы достаточно заполненности на 32%, особенно с учетом того, что в среднем по Европе этот показатель ниже 20%, то сейчас текущие меры вызваны кризисной энергетической ситуацией в Европе.

