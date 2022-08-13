Генпрокуратура вернула в собственность государства санатории на юге РФ

Генеральная прокуратура РФ через суд изъяла из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства 34 санатория на юге страны. Общая стоимость более полутора тысяч объектов недвижимости оценивается в несколько миллиардов рублей. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Статья по теме: Генпрокуратура проверит соблюдение законов компаниями, уходящими из России

«По итогам слушания дела Гагаринский районный суд, рассматривавший иск с февраля 2022 года, удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости. В деле участвовало 96 ответчиков, 206 третьих лиц», — сообщил осведомленный источник.

Он уточнил, что руководство санаториев обогащалось за счет незаконной распродажи вверенного имущества через специально созданный холдинг – ООО «Курортное управление». Им удалось продать 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей. Еще частью санаториев завладели члены руководства профсоюзов, их родственники и подконтрольные лица. В частности, руководитель холдинга через аффилированную фирму приобрел у профсоюзов часть курортных учреждений в Кисловодске. Затем полученные от их использования доходы он легализовал, купив 10 зданий и 17 земельных участков в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Владимирской области и в Крыму общей стоимостью более 500 млн рублей.

Кроме того, по сведениям источника, руководство организации обогатилось на 4,3 млрд рублей, получая прибыль санаториев под видом арендной платы.