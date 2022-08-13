Минобороны сообщило об успехах союзных сил и ВС РФ в ходе спецоперации

За прошедшие сутки ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области было уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. В результате ударов ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное ДНР уничтожено еще порядка 170 националистов. Союзные сил в районе Артемовска ДНР ликвидировали две роты 72-й механизированной бригады, уничтожили более 100 националистов в районе населенного пункта Старые Терны ДНР, а также полностью освободили населенный пункт Пески, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней. В районе Доманевки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах», — добавил Конашенков.

Также, по его словам, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали два взвода РСЗО «Град», три артиллерийских взвода орудий «Акация» и пять взводов гаубиц Д-30. Российские средства ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника и сбили в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.

