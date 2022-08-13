Нижегородские ученые создали преобразователь водорода в электричество

Специалисты Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева разработали уникальный комплекс, позволяющий преобразовывать водород в электроэнергию. Он оснащен системой эксплуатационной безопасности, которая позволит минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций на водородных электростанциях автономных объектов, сообщили в пресс-службе программы Минобрнауки РФ «Приоритет 2030».

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«Комплекс состоит преимущественно из отечественных компонентов и обладает собственным программным обеспечением. Ключевая особенность проекта — разработка преобразователя параметров электроэнергии и системы управления, обеспечивающих эффективное использование водородного топлива и надежное электроснабжение потребителей», — рассказал ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

По его словам, к концу года ученые планируют завершить разработку экспериментального образца гибридного энергетического комплекса на основе низкотемпературного топливного элемента и литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей. Затем можно будет перейти к реализации проектов с водородными энергоустановками большой мощности. Водородные электрогенерирующие комплексы можно будет применять, например, на объектах газовой и нефтяной промышленности, а также на железнодорожном транспорте.

«При получении энергии обычными способами из 100 % выходит только 30–35 % электрической энергии, остальное выделяется в качестве тепла и потерь. Те преобразователи, над которыми мы трудимся в рамках данного проекта, делают преобразование водорода более эффективным. На нашем стенде мы уже достигли показателя 40–45%, что выше, чем на действующих электрических станциях», — сообщил профессор кафедры электроэнергетики, электроснабжения и силовой электроники Образовательно-научного института электроэнергетики НГТУ Алексей Лоскутов.



