«Обеспечили продбезопасность»: в Минсельхозе отчитались о сборе зерновых

Российские аграрии намолотили уже 78 млн тонн зерна, обеспечив таким образом продовольственную безопасность страны. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, передает РИА Новости.

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«На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности», — сообщил Некрасов на пленарном заседании, которое состоялось в рамках чемпионата РФ по пахоте в Ленинградской области.

Специалист подчеркнул, что темпы уборки зерна выдерживаются выше прошлогодних, несмотря на сложности с погодой. По его данным, за аналогичный период 2021 года было собрано 75 млн тонн зерна, в том числе 56 млн тонн пшеницы.

Согласно официальным прогнозам, озвученным ранее Минсельхозом, урожай зерна в этом году ожидали на уровне 130 млн тонн. Однако глава ведомства Дмитрий Патрушев на прошлой неделе не исключил, что этот показатель может быть не достигнут, в том числе из-за сложных погодных условий.

В прошлом году в России собрали 120,656 млн тонн зерна, включая 75,94 млн тонн пшеницы.

