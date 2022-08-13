Окольцевать российского туриста

В 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм и губернаторы регионов Центральной России подписали соглашение о разработке туристического мастер-плана «Большое Золотое кольцо».

Он представляет собой стратегию развития туризма в макрорегионе, куда вошли территории Калужской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Костромской, Тверской, Московской, Рязанской и Ивановской областей. За разработку плана взялись Ростуризм, «ПроГород» (входит в ВЭБ.РФ) и «КБ Стрелка», работа должна завершиться к концу 2022 года.

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Интерес к инвесторам

«В основе туризма лежит туристический маршрут. Вы перемещаетесь из точки в точку, будь то прогулка по городу, перемещение между музейными экспонатами, путешествие по природным территориям, поездка на курорт. А это значит, что должна быть территория, в которой взаимоувязаны все элементы путешествия: транспорт, комфортная гостиничная среда, ресторанная инфраструктура, объекты показа, точки притяжения, активные и прогулочные маршруты. Должны быть интеграции с современными средствами передвижения, туристическо-рекреационным транспортом. То, что мы называем “отдых удался“, состоит из этих взаимосвязанных компонентов», — рассказала «Эксперту» заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова.

Перед разработчиками мастер-плана встала цель сформировать сбалансированное развитие субъектов, которые находятся в едином туристическом пространстве, чтобы путешественники смогли комфортно перемещаться между регионами. Специалисты сначала проанализировали, откуда и куда направляются туристы, где останавливаются, какие виды поездок предпочитают, каким транспортом пользуются. Для сбора информации о турпотоках некоторые регионы воспользовались услугами банков и операторов сотовой связи. Затем был проведен анализ инфраструктуры точек притяжения туристов: какие гостиницы должны быть созданы, в каком объеме.

«Следующим шагом в рамках мастер-плана мы должны будем посмотреть на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Потому что развитие невозможно без этого каркаса. Если транспорт не сбалансирован, нам нечего предложить инвесторам. А наш бизнес связан с вложением частных денег инвесторов в туризм», — заметила Елена Лысенкова.

Замглавы Ростуризма выделила три основных типа инвесторов. Основная группа — это микропредприятия и малый бизнес, они составляют порядка 70% предприятий, вкладывающих деньги в развитие туристической инфраструктуры регионов. «Наша отрасль достаточно легкая для первой пробы себя как предпринимателя, поэтому у нас очень много молодых бизнесменов. И на территории “Большого Золотого кольца” их просто огромное количество. Это как правило молодежь до 30–35 лет, которая пробует себя в новом бизнесе: открывает объекты показа, частные музеи, хостелы, глэмпинги, кемпинги, мини-отели, гостевые дома, пункты проката», — указала она.

Второй тип инвесторов — это предприниматели «средней руки», которые вкладывают порядка 350–550 млн рублей в гостиничные комплексы, объекты показа, этно-комплексы, интерактивные пространства. «Среди них большая доля непрофильных инвесторов, для которых это какой-то совместный бизнес, или бизнес, связанный с первым образованием, со стремлением развивать свою малую родину», — отметила Елена Лысенкова.

К третьему типу относятся крупные инвесторы, объем вложений которых достигает нескольких миллиардов рублей. Они становятся лэнд-девелоперами огромных территории по 200–400 га. Таких, конечно, немного.

«Большое золотое кольцо испытывает голод в отношении всех трех типов инвесторов. Но и инвесторы испытывают не меньший голод в отношении предложений, которые можно взять и начать реализовывать без ожиданий. Именно поэтому мы сейчас проходим весь путь мастер-планирования, чтобы представить и крупному, и среднему, и малому бизнесу готовые инвест-предложения», — уточнила замглавы агентства.

Всесезонные курорты

«Наша задача — перераспределить турпоток из региональных центров, которые и так насыщены с точки зрения туризма, в малые города, обеспечив при этом всесезонность. Сейчас мы сталкиваемся с перегруженностью туристических направлений в праздники, выходные дни. А в несезон турпоток сокращается», — заявила «Эксперту» руководитель проектного офиса «ПроГород» Ксения Титова.

По ее словам, разработчики мастер-плана стараются объединить исторические города и культурный потенциал «Большого Золотого кольца» с его природными достопримечательностями. На этой основе создаются всесезонные курорты. «Мы анализировали точки притяжения туристов по всему “Большому Золотому кольцу“. Это зоны с высокой концентрацией объектов культурного наследия, где реализуются перспективные проекты развития туризма, где развиты природные территории и историческая городская среда. Так мы определили 18 ареалов, в границах которых появятся территории для развития тех самых всесезонных курортов», — подчеркнула Ксения Титова.

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Например, в Тульской области это зоны Белев и Богородицк—Куликово поле, в Калужской — Таруса и Никола-Ленивец, в Московской — Волоколамск—Руза и Коломна—Зарайск.

«Несколько лет назад Зарайск был другим городом», — поделился с «Экспертом» глава городского округа Зарайск Виктор Петрушенко. В городе была одна гостиница, один ресторан, а на фасадах красовалась хаотичная реклама. Многоквартирные дома в исторической части города, попавшие в программу переселения из ветхого аварийного фонда, должны были быть снесены.

«Мы подумали, что город будет развиваться, если появится какой-либо запускающий проект и мы покажем бизнесу, что наша территория не безнадежна, — отметила в беседе с корреспондентом “Эксперта” директор “Центра инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск” Юлия Никульцева. — Начать решили с реконструкции одной из достопримечательностей города — Водонапорной башни. Ее отремонтировали за счет средств предпринимателей, которым была небезразлична жизнь города».

Следующим шагом была победа Зарайска во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город получил 50 млн рублей на благоустройство территории Торговых рядов, находящейся в его исторической части. Улицы замостили плиткой, в центре города появились новые качели, лавочки, детские площадки, информационные стенды с кратким описанием пространства. Кроме того, семь обветшавших муниципальных зданий на центральной улице были проданы инвесторам. Сейчас вместо того, чтобы пойти под снос, дома обретают новую жизнь.

Через два года Зарайск снова стал победителем конкурса. На этот раз 44,5 млн рублей пошли на благоустройство набережной реки Осетр. Помимо этого, за последние годы были благоустроены парки и скверы города. «Начиная с 2018 года, мы не менее 300 млн вкладываем только в восстановление старой части города. Большую часть этих средств выделяет Московская область», — констатировал Виктор Петрущенко.

В результате преобразований за последние шесть лет турпоток в Зарайск увеличился с 60 тыс. до 194 тыс. в туристов в год. Появились новые гостиницы и точки общепита. Однако благоустройство города не окончено. Зарайск снова подал заявку на всероссийский конкурс. Кроме того, в 2020 году Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление России суверенного займа в размере €205 млн на социально-экономическое развитие, продвижение и сохранение культурного наследия восьми малых городов. Зарайск попал в их число.

Пока проблемой остается недостаточность номерного фонда. «За счет Зарайска живут наши соседи, потому что туристы останавливаются либо в Луховицах, либо в Озерах или в Серебряных прудах», — сожалеет глава города.

Нехватка номерного фонда в малых городах — проблема не только Зарайска. В большинстве регионов основная масса гостиниц расположена в областных центрах. Так, в Костромской области 88% гостиниц сосредоточено в самой Костроме, в Рязани находится 77%, в Туле — в 75%, в Ярославле – 53%. Помимо этого, более половины всех средств размещения «Большого Золотого кольца» приходится на одно Подмосковье.

По предварительным расчетам, номерной фонд БЗК нужно будет увеличить на 50–60% в зависимости от субъекта. Кроме того, необходимо обновить старые гостиницы. По словам Елены Лысенковой, износ средств размещения в ряде российских регионов достигает 60–70%, и без капитального ремонта и масштабной реконструкции в данном случае не обойтись. «Государство здесь не игрок. Мы — основа, поддержка, субсидии, льготные кредиты. Но ключевой фактор — это частные инвестиции», — указала замглавы Ростуризма.

Регионы рассчитывают на поддержку

Некоторые регионы, включенные в мастер-план, уже давно развиваются как точки притяжения туристов. Так, Тулу на протяжении последних трех лет ежегодно посещают свыше 1 млн путешественников.

«Тула как туристический центр стала образовываться с 2016 года с приходом в наш регион губернатора Алексея Дюмина и с выделением туризма как отрасли экономики, с ее целенаправленным и системным развитием. Естественно, очень много было сделано для развития не только существующей туристической инфраструктуры, но и для увеличения точек притяжения, которые привлекают к нам туристический поток», — отметила в комментарии «Эксперту» председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина. В частности, за последние годы в Туле благоустроили территорию Кремля, открыли для прогулок набережную реки Упы, обновили и сделали пешеходной улицу Металлистов.

В Ростуризме заявляют, что пока речь не идет об особых мерах поддержки для развития «Большого Золотого кольца». При этом существующие программы ведомства продолжают действовать для регионов этой территории. Присутствие в составе туристической макротерритории «Большое Золотое кольцо» дает области дополнительные баллы при подаче заявок на грантовую поддержку, считает Лариса Соломатина: «Широко грантовая поддержка от Ростуризма запустилась в этом году. Тульская область получила федеральную поддержку по созданию модульных некапитальных объектов размещения, кемпингов, автокемпингов и глэмпингов, пляжей и плавательных круглогодичных бассейнов, а также сопутствующей инфраструктуры».

По словам Ларисы Соломатиной, на эти направления регион получил около 300 млн рублей. Таким образом, финансирование в итоге смогут получить порядка 50 предпринимательских инициатив, прошедших отбор. На первом этапе конкурса участвуют предприниматели из Тульской области, таким образом регион дает им приоритетное право получить поддержку. Но второй этап конкурса открыт и для предпринимателей из других регионов.

Интерес местного бизнеса к развитию туризма хорошо показывает опрос, проведенный в рамках разработки мастер-плана. Согласно приведенным в нем данным, 52% местных жителей «Большого Золотого кольца» позитивно воспринимают рост туристического потока, а 20% — рассматривают это в качестве потенциаьного дополнительного заработка. Причем в большей мере – как возможность открыть собственный бизнес в сфере туризма.