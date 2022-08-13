Россия продолжает оказывать Донбассу гуманитарную помощь в значительных объемах

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается оказание гуманитарной помощи жителям республик Донбасса и освобожденных областей Украины. Об этом заявили сегодня в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«Для значительной части украинцев, фактически преданных собственной преступной властью, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить. На пунктах сбора подготовлено более 56,9 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — указывается в заявлении.

В республики Донбасса и на Украину со 2 марта 2022 года доставлено 54 780,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 443 акции, в том числе за истекшие сутки четыре — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 450,1 тонны гуманитарной помощи, Также в настоящее время проводится еще пять гуманитарных акций, сообщили в штабе.

Кроме того, там отметили, что в рамках реализации мероприятий по восстановлению инфраструктуры народных республик Донбасса Военно-строительным комплексом Минобороны России продолжается возведение и реконструкция ряда жизненно важных объектов. Так, в Мариуполе строятся первая очередь жилого микрорайона (12 жилых домов на 1 011 квартир, срок завершения строительства — сентябрь-ноябрь 2022 года), административно-спасательный центр МЧС (срок сдачи — декабрь 2022 года), многофункциональный медицинский центр на 60 койко-мест (срок сдачи — сентябрь 2022 года) и патологоанатомический корпус с отделением судебно-медицинской экспертизы (срок сдачи — октябрь 2022 года).

В Волновахе и в Ровеньках восстанавливаются водоводы протяженностью более 20 км 40 км, соответственно (срок сдачи — октябрь 2022 года). В Луганске строят медцентр на 200 койко-мест (срок сдачи — ноябрь 2022 года). Также в Шахтерском районе Донецкой области проводится реконструкция мемориального комплекса «Саур-Могила» (открытие — сентябрь 2022 года).

Как ранее писал «Эксперт», Минобороны РФ заявило сегодня, что в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден стратегичуски важный населенный пункт Пески в ДНР.