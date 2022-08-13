Андрей Белоусов оценил перспективы потребления и инвестиций в России

Российская экономика миновала пик спада потребления, а максимальное падение инвестиций только еще предстоит пройти в первые шесть месяцев следующего года. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в своем выступлении на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта, прошедшем в Подмосковье.

«Последние расчеты Министерства экономического развития, показывают, что в части потребления пик спада мы прошли или проходим сейчас. И внутренне я с этим согласен. Вот это падение реальных доходов, розничного товарооборота, который случился из-за скачка инфляции в середине года, где-то второй-третий квартал — это и есть пик», — сказал он.

«Мы можем задержаться на плато, можем не задержаться - где-то примерно минус 8-9%, но, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления. Есть целый ряд признаков, что это уже начинается. И в 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, продолжится», — добавил первый вице-премьер, оценивая динамику розничного потребления.

В тоже время, говоря про спад инвестиций, Андрей Белоусов указал, что нижняя точка данного процесса, похоже, еще впереди. «Мы только-только сейчас входим в спад инвестиций. Пик падения придется на 2023 год, на первое его полугодие. Это связано с ситуацией с доходами и с прибылью в отраслях, а также с ограничением по производству, по импорту, оборудованию и так далее», — подчеркнул первый зампред кабмина.

«Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью, и с ограничениями по производству», — констатировал Андрей Белоусов, признав, что в настоящее этой проблематике в правительстве страны уделяется самое пристальное внимание.