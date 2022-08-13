S&P 500 отыграл половину

В пятницу индекс S&P 500 вырос на 1,74%, завершив в плюс уже четвертую неделю подряд. Это его самая длинная победная серия с ноября прошлого года. Сам же подъем, перемежаясь с падениями, идет уже почти два месяца — локальное «дно» было нащупано 17 июня.

От того минимума S&P 500 отделяет теперь 17,69%. Некоторые готовы считать это признаком приближения нового бычьего рынка. Одно из определений считает его началом рост на 20% от «дна».

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Бычье ралли на медвежьем рынке

«Обычно бычий рынок возникает, когда индекс широкого рынка растет на 20% или более в течение, по крайней мере, двухмесячного периода», — пишут, к примеру, на сайте SEC (Securities and Exchange Commission, Комиссия по ценным бумагам и биржам).

Но с этим есть немало разночтений. Так, совместное предприятие S&P Dow Jones Indices считает медвежьим рынком падение на 20%, а его окончанием — закрытие выше максимума, от которого он стартовал. Но и рост на 20% от минимума в других случаях признается бычьим рынком. Иногда это звучит довольно забавно.

«Бычье ралли на медвежьем рынке», — заявил на этой неделе старший аналитик Dow Jones Indices Говард Сильверблатт, поясняя Reuters, что будет, если индекс упадет на 20%, а потом вырастет на 20% от нового уровня, не дойдя, соответственно, до пика.

Но при определении фазы рынка важны, конечно, не упражнения в семантике. Когда говорят, что рынок бычий или медвежий, то тем самым неявно делают прогноз. И понятное дело, важна его практическая применимость.

В этом смысле рост на 20% на медвежьем рынке нельзя назвать стопроцентно надежным индикатором. Так, в 2008 году S&P 500 подскакивал более чем на 20% от минимума ноября, но затем падение продолжилось и настоящее «дно» было найдено только в марте 2009 года. Или, например, был у него аналогичный отскок в 2001 году, а нижняя точка медвежьего рынка пришлась на осень 2002-го.

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Верная примета

Но на этой неделе была еще одна черта, за приближением индекса к которой следили многие. В пятницу S&P 500 ее пересек. Он отыграл более половины падения от исторического максимума.

«Это идеальное 50-процентное восстановление, считая от пика до минимума этого цикла, — заявил Bloomberg главный рыночный стратег B. Riley Арт Хоган. — И это важно, потому что это, как правило, определяет разницу между ‘медвежьим ралли’ и началом бычьего рынка. Это привлечет гораздо больше последователей».

Отыгрыш половины падения нельзя с ходу назвать пустым поверьем. На рынке полно людей, которые уверены в том, что эта примета проверена практикой и работает.

«Со времен Второй мировой войны каждый раз, когда S&P 500 восстанавливал 50% от падения на медвежьем рынке, индекс, хотя и мог повторно протестировать низы, но никогда не устанавливал новый минимум», — заявил вчера Reuters главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.

Другое дело, как к этой статистике относиться. Медвежьи рынки S&P 500 редки: с 1948 года их было всего 12 и в среднем до достижения «дна» они длились около года. Так что выборка невелика. А значит трудно уверенно утверждать, что речь идет не об игре случая.

Конечно, под сильными движениями рынка обычно есть какие-то серьезные, пусть и не всегда заметные основания. Но что, если бы в некоторых из этих случаев экономическая статистика (а то и просто погода на улице) оказалась бы чуть лучше или хуже?

Пара-тройка попыток повторного тестирования минимума оказались бы успешным, и правило уже не смотрелось бы. А могло случиться исключение и другого рода.

В мае 2001 года S&P 500 по ходу дня отыгрывал 50% падения от пика. Что стоило ему тогда закрыться выше? И разве это могло бы изменить ситуацию, сложившуюся после взрыва «пузыря доткомов», отменив тот факт, что «дно» было найдено куда ниже и только через полтора года?

Между тем положение дел на американском фондовом рынке сейчас имеет сходство именно с теми временами. Но, с другой стороны, конечно, кто знает — все-таки, у приметы осечек пока не было.