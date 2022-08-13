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S&P 500 отыграл половину

Глеб Баранов
13 августа 2022, 16:55

Индекс S&P 500 закрыл ростом четвертую неделю подряд, отыграв уже половину падения. Ни на одном медвежьем рынке со времен II Мировой войны за такой коррекцией ни разу не последовал новый минимум. Но все когда-то случается впервые.

Seth Wenig/AP/TASS

В пятницу индекс S&P 500 вырос на 1,74%, завершив в плюс уже четвертую неделю подряд. Это его самая длинная победная серия с ноября прошлого года. Сам же подъем, перемежаясь с падениями, идет уже почти два месяца — локальное «дно» было нащупано 17 июня.

От того минимума S&P 500 отделяет теперь 17,69%. Некоторые готовы считать это признаком приближения нового бычьего рынка. Одно из определений считает его началом рост на 20% от «дна».

Бычье ралли на медвежьем рынке

«Обычно бычий рынок возникает, когда индекс широкого рынка растет на 20% или более в течение, по крайней мере, двухмесячного периода», — пишут, к примеру, на сайте SEC (Securities and Exchange Commission, Комиссия по ценным бумагам и биржам).

Но с этим есть немало разночтений. Так, совместное предприятие S&P Dow Jones Indices считает медвежьим рынком падение на 20%, а его окончанием — закрытие выше максимума, от которого он стартовал. Но и рост на 20% от минимума в других случаях признается бычьим рынком. Иногда это звучит довольно забавно.

«Бычье ралли на медвежьем рынке», — заявил на этой неделе старший аналитик Dow Jones Indices Говард Сильверблатт, поясняя Reuters, что будет, если индекс упадет на 20%, а потом вырастет на 20% от нового уровня, не дойдя, соответственно, до пика.

Но при определении фазы рынка важны, конечно, не упражнения в семантике. Когда говорят, что рынок бычий или медвежий, то тем самым неявно делают прогноз. И понятное дело, важна его практическая применимость.

В этом смысле рост на 20% на медвежьем рынке нельзя назвать стопроцентно надежным индикатором. Так, в 2008 году S&P 500 подскакивал более чем на 20% от минимума ноября, но затем падение продолжилось и настоящее «дно» было найдено только в марте 2009 года. Или, например, был у него аналогичный отскок в 2001 году, а нижняя точка медвежьего рынка пришлась на осень 2002-го.

Верная примета

Но на этой неделе была еще одна черта, за приближением индекса к которой следили многие. В пятницу S&P 500 ее пересек. Он отыграл более половины падения от исторического максимума.

«Это идеальное 50-процентное восстановление, считая от пика до минимума этого цикла, — заявил Bloomberg главный рыночный стратег B. Riley Арт Хоган. — И это важно, потому что это, как правило, определяет разницу между ‘медвежьим ралли’ и началом бычьего рынка. Это привлечет гораздо больше последователей».

Отыгрыш половины падения нельзя с ходу назвать пустым поверьем. На рынке полно людей, которые уверены в том, что эта примета проверена практикой и работает.

«Со времен Второй мировой войны каждый раз, когда S&P 500 восстанавливал 50% от падения на медвежьем рынке, индекс, хотя и мог повторно протестировать низы, но никогда не устанавливал новый минимум», — заявил вчера Reuters главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.

Другое дело, как к этой статистике относиться. Медвежьи рынки S&P 500 редки: с 1948 года их было всего 12 и в среднем до достижения «дна» они длились около года. Так что выборка невелика. А значит трудно уверенно утверждать, что речь идет не об игре случая.

Конечно, под сильными движениями рынка обычно есть какие-то серьезные, пусть и не всегда заметные основания. Но что, если бы в некоторых из этих случаев экономическая статистика (а то и просто погода на улице) оказалась бы чуть лучше или хуже?

Пара-тройка попыток повторного тестирования минимума оказались бы успешным, и правило уже не смотрелось бы. А могло случиться исключение и другого рода.

В мае 2001 года S&P 500 по ходу дня отыгрывал 50% падения от пика. Что стоило ему тогда закрыться выше? И разве это могло бы изменить ситуацию, сложившуюся после взрыва «пузыря доткомов», отменив тот факт, что «дно» было найдено куда ниже и только через полтора года? 

Между тем положение дел на американском фондовом рынке сейчас имеет сходство именно с теми временами. Но, с другой стороны, конечно, кто знает — все-таки, у приметы осечек пока не было.