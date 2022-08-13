Турецкие товары выйдут на российский рынок через Ozon

Крупнейшая в России платформа электронной коммерции, Ozon, будет работать в Турции. Сотни турецких компаний смогут через нее выйти на мировой рынок, а российские потребители получат легкий доступ к турецким товарам, сообщает издание Yeni Şafak.

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«Россияне уже знают о наших брендах благодаря многочисленным торговым центрам в своей стране и посещению Турции. Сотрудничество с Ozon увеличит онлайн-продажи наших брендов», — говорится в публикации.

Ozon провел в Стамбуле конференцию по электронной коммерции, чтобы рассказать о своих целях в Турции. В мероприятии приняли участие более 300 турецких розничных компаний: производители текстиля, обуви, мебели и электроники. Как сообщил директор Ozon Global Степан Гусамов, онлайн-продажи на российском рынке электронной коммерции в первом квартале текущего года выросли на 65%. В РФ онлайн-покупки совершают 70 млн человек, конкретно на Ozon — более половины из них, отметил Гусамов.

«В Турции интенсивные операции мы начнем осенью. Наша цель на этой платформе — нарастить объем внешней торговли наших турецких продавцов и создать высокий объем продаж за счет удовлетворения потребностей наших клиентов на российском рынке», — заявил по итогам конференции директор Ozon в Турции Хазал Мараш.

