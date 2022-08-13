В Китае подсказали, чем России заменить самолеты Boeing и Airbus

Из-за санкций российская гражданская авиация столкнулась с беспрецедентным кризисом. Россия не только отменила заказы на самолеты, но и не может закупать иностранные запчасти для уже имеющихся. Надежным союзником Москвы в этом вопросе мог бы стать Пекин, а первым шагом — оживление совместного российско-китайского проекта дальнемагистрального самолета CR-929, пишет портал Sina.

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«Россия разобрала почти новый А-350, чтобы удовлетворить потребности в деталях других самолетов. Практика России "снести восточную стену, чтобы починить западную" показывает, что это скорее временное, чем постоянное решение», — говорится в публикации.

Китайские эксперты видят два выхода из этого положения. Первый — долгий и дорогостоящий — начать локализацию авиационных запчастей, второй — попросить иностранной помощи. При этом китайцы предостерегают, что параллельный импорт деталей из незападных стран — не панацея, поскольку самые важные детали имеют серийные номера, и компании Boeing и Airbus необходимо заранее информировать, в какую страну они экспортируются и какому заказчику поставляются. Так, по данным Федерального реестра США, 28 июня в черный список Министерства торговли США были включены 36 компаний из Китая, РФ, ОАЭ, Литвы, Пакистана, Сингапура, Великобритании, Узбекистана и Вьетнама, которые подозреваются в о нарушении запрета на экспорт в РФ.

«В настоящий момент единственным надежным внешним помощником России может быть только Китай. Все потому, что у Китая и России уже есть очень хорошая основа для сотрудничества в авиационной отрасли: CR-929», — считает автор статьи.

CR-929 — проект дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета, разработанный специалистами КНР и РФ. Он вмещает 280 пассажиров, дальность его полета составляет до 12 тыс. км. Еще в 2014 году китайская госкомпания COMAC подписала меморандум о сотрудничестве с российской ОАК, а через два года — контракт о создании совместного предприятия. В 2018 году демонстрационный полноразмерный прототип CR-929 был впервые представлен на Международном авиасалоне.