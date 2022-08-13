Врач предупредил об опасности жары для психики

При перегреве опасности подвергаются все жизненные функции организма. Жаркая погода может ухудшить кровоснабжения мозга, что чревато нервными срывами, появлением раздражительности и приступами агрессии. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главврач КДП №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

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«Жара — это стресс для организма. Любой стресс действует и на психику человека. При высокой температуре может наблюдаться кислородное голодание из-за ухудшения кровоснабжения мозга. Как следствие — ухудшается настроение, появляется бессонница, растет риск нервных срывов, раздражительности и даже агрессии», — рассказал Тяжельников.

Врач также предупредил, что в жару значительно снижается концентрация внимания и скорость реакции, поэтому от дальних поездок за рулем автомобиля в это время лучше воздержаться, а занятия, требующие повышенного внимания, — отложить.

Для комфортного самочувствия, по его словам, большинству людей подходит температура окружающей среды от 20 до 25 °C. При жаре включается механизм охлаждения — потовыделение. Но так как долго в критических условиях человек находиться не может, то организм все равно перегревается, кроме того, с возрастом или по причине хронических заболеваний у многих людей способность к быстрой адаптации ослабевает, человек не справляется и может серьезно ослабить свое здоровье, подчеркнул врач. Жара, по его словам, способна спровоцировать расстройства кровообращения, сердечно-сосудистой системы, нарушить обменные процессы и обострить хронические заболевания.

Чтобы легче переносить жару, Тяжельников посоветовал избегать физической активности в слишком жаркие дни и часы, носить летний головной убор, свободную светлую одежду из натуральных тканей, иметь при себе бутылочку с водой и пить постоянно небольшими порциями. Также важно избегать переедания и не употреблять алкоголь.

«При этом опасно включать кондиционер на низкие температуры, особенно после пребывания на жаре, допускать сквозняки, резко погружаться в холодную воду или принимать очень холодный душ, пить ледяные напитки на жаре. Я бы советовал в жаркую погоду выходить в парки, скверы, где тень и прохладу дают деревья и водоемы», — добавил врач.

