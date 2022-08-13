Европа нарастила поставки оборудования, косметики и лекарств в Россию

Экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию частично восстановился, увеличившись в июне на 18% по сравнению с маем, — с €3,78 млрд до €4,45 млрд. При этом он все еще остается значительно меньше прошлогоднего показателя (€7,21 млрд). Поставки промышленного оборудования из ЕС за месяц выросли на 21%, лекарств — на 6%, парфюмерии и косметики — на 38%, сообщает РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Eurostat.

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Согласно статистике, крупнейшим евроэкспортером в Россию остается Германия (€1,16 млрд в июне, +5,4% к маю), на втором месте — Италия (€532 млн, +2,9%). Значительно выросли поставки из Польши — до €395 млн с €200–250 млн в апреле — мае. Экспорт из стран Балтии за месяц увеличился на треть, до €481 млн.

По итогам июня поставки промышленного оборудования из ЕС увеличились на 21% и достигли €1,12 млрд. Это почти на треть меньше, чем годом ранее, но вдвое больше, чем в марте или в апреле. По данным Eurostat, выросли поставки насосов, центрифуг, посудомоечных агрегатов, огнетушителей, сельхозмашин, оборудования для приготовления продуктов и напитков, а также подъемного оборудования, включая лифты.

Экспорт лекарственных средств вырос на 6% к маю и на 31,5% к июню прошлого года — до €791 млн, став второй крупнейшей категорией европейского экспорта в Россию. Экспорт парфюмерии и косметики из Европы увеличился на 38%, до €108 млн в основном за счет поставок средств для макияжа и ухода за кожей.

Экспорт пластмасс и изделий из них вырос на 16%, до €234 млн, оптических, измерительных, контрольных, медицинских приборов и инструментов — на 38%, до €268 млн, электрооборудования и компонентов — на 7%, до €187 млн. При этом экспорт интегральных микросхем из Германии, Нидерландов, Чехии и Франции в Россию сократился почти до нуля, хотя в июне прошлого года составлял около €55 млн.

