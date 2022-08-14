Акция недели: «Полиметалл» взлетел на российских активах

За эту неделю индекс МосБиржи прибавил 4,53%. Лидером же этого роста стали акции Polymetal International plc, взлетевшие на 27,72%.

Весь подъем пришелся на среду и утро четверга, когда прирост по сравнению с закрытием предыдущей пятницы доходил почти до 40%.

Некоторые участники рынка поспешили объявить о его спекулятивном характере. Хороших новостей и благоприятных изменений в перспективах компании они не разглядели и говорили, что это «разгон» котировок после долгого падения.

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Действительно, по сравнению с максимумом 2020 года акции Polymetal упали до минимума 25 июля в 9,87 раза (до 211,1 рублей), а с начала года — на 84%. Это неудивительно. У компании, добывающей золото и серебро в России и Казахстане, возникли проблемы на традиционных рынках сбыта в странах G7. Но главное — она зарегистрирована на острове Джерси и имеет британский листинг.

Именно возможные изменения в этой части истории компании и недооценили поначалу на рынке. Еще в июле Polymetal распространила пресс-релиз о том, что «рассматривает возможность изменения структуры группы, которая обеспечила бы обособленное владение активами в зависимости от их юрисдикции».

«Компания подтверждает, что изучает возможное выделение активов группы в Российской Федерации, — говорилось в нем. — Если возможная сделка будет завершена, компания сфокусируется преимущественно на активах в Казахстане, производство которых составляет более 500 тысяч унций золота в год, а выручка в 2021 году достигла 984 млн долларов».

Но общая выручка группы составляла в прошлом году 2,9 млрд долларов, а многие расценили заявление, как намерение продать российский бизнес. При этом то, с каким дисконтом расстаются порой иностранцы с российскими активами, конечно, не секрет. Но постепенно на рынок стало просачиваться понимание того, что не все так просто.

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«Согласно корпоративной практике, выделение активов не предполагает их продажу третьим лицам, — отметил в пятницу руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания “ГПБ Инвестиции” Андрей Ванин. — Это может означать передачу имущества, прав и обязанностей дочерней компании в РФ и наделение ее статусом публичного обособленного предприятия (или специально созданной для этих целей компании) с последующим распределением его акций между существующими акционерами. В таком случае даже текущий дисконт в отношении акций Полиметалла может оказаться чрезмерно завышенным, а акции могут иметь потенциал удвоения котировок».

Иначе говоря, вдобавок к уже имеющимся иностранным акциям, санкционные риски которых снизятся (для этого и проводятся изменения) акционеры получат бумаги крупной российской компании, добывающей золото и серебро. Неудивительно, что к концу июля котировки Polymetal вышли на уровень 250-280 рублей, а в пятницу торги закрылись на отметке 334,5 рублей.

Впрочем, на скорое удвоение котировок лучше все же не закладываться. Сделка по выделению активов далека от завершения и может столкнуться с самыми разными препятствиями, как в России, так и за рубежом. Между тем уже вечером в пятницу капитализация Polymetal соответствовала 2,6 млрд долларов.