Делягин назвал две проблемы, которые нужно учитывать, вкладываясь в юань

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что прежде чем вкладывать свои сбережения в юань, нужно оценить его надежность и ликвидность. А с этим как раз у валюты есть проблемы, сообщил он в интервью ИА REGNUM.

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«Если вы живете на Дальнем Востоке, то там юань давно вместо доллара ходит. Что касается остальной территории РФ, то здесь ситуация иная. Просто представьте, что вам нужно вашу валюту поменять на рубли сегодня. Если вы сегодня можете юани без проблем поменять на рубли, то тогда, конечно, можно вложиться в юани. Но это не про Москву», — заявил Делягин.

Вторая проблема, по его словам, заключается в том, что юань в перспективе будет ослабляться самим же Китаем для поддержки собственной промышленности. В целом же, экономист считает юань подходящей валютой только для того, чтобы «досидеть до ноября» и посмотреть, что дальше будет с долларом.

«Если в США к власти приходят республиканцы, устраивают импичмент, а Америка пытается стать нормальной производящей страной, то тогда у доллара все удовлетворительно. И совсем другое дело, когда демократы, чтобы не допустить честных выборов, взрывают Америку, и тогда доллар, учитывая чрезмерный объем его эмиссии, может завалиться даже при том, что он — резервная валюта», — спрогнозировал парламентарий.

