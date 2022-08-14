Главное в августе

«Шахматы» в Театре МДМ: заключительные недели показов легендарного мюзикла

Феноменальная российская постановка легендарного мюзикла «Шахматы» прощается с Москвой! В Театре МДМ с аншлагами начались заключительные недели показов. За два года ежедневных показов в Москве мюзикл «Шахматы» побил рекорд «Призрака оперы» по длительности проката, спектакль посмотрели почти 700 тысяч зрителей. Даже пандемия не смогла ослабить интерес зрителей к этому захватывающему сюжету и его блестящему воплощению на сцене командой режиссёра Евгения Писарева.

Мюзикл по достоинству оценили не только зрители, но и театральные эксперты. «Шахматы» удостоились сразу 3 наград высшей театральной премии «Золотая маска»: «Лучшая женская роль», «Лучший дирижер», «Лучшая мужская роль второго плана». Это рекорд среди спектаклей, вошедших в шорт-лист категории «Оперетта—мюзикл» в 2022 году.

В центре сюжета масштабной рок-драмы – основанная на реальных фактах из биографий шахматных чемпионов история о любви, спортивных победах и политических интригах. Уникальные мультимедийные декорации с оркестром на третьем этаже конструкции, убедительная актёрская игра, яркий вокал, зрелищные танцы и непревзойденная музыка от авторов хитов группы ABBA делают «Шахматы» главным музыкальным спектаклем Москвы.

Лето в Крокус Сити: уникальные предложения и приятные бонусы

Крокус Сити – это целый город с массой крутых возможностей, развлекательных проектов и познавательных активностей. В солнечный день приятно отдохнуть на летней веранде BOXCITY – проекте с городскими маркетами, стритфуд-гастрономией и собственным вейк-клубом, а в VEGAS и «Крокус Сити Молле» можно провести отличный шопинг-день, а в перерывах между покупками насладиться обедом в одном из множества ресторанов и кафе. После предлагаем – отправиться в кино или один из семейных игровых центров, и обязательно посетить «Крокус Сити Океанариум», чтобы оказаться в настоящем подводном царстве.

Кстати, этим летом Крокус Сити подготовил для гостей множество специальных предложений и приятных бонусов. Назовите кодовую фразу «Лето в Крокус Сити» и получайте скидки до 50% на покупки, услуги, еду и развлечения от проектов-партнеров Крокус Сити.

Балет «Жизель» в Государственном Кремлевском дворце: великая история любви как остросюжетный триллер

19 августа Театр классического балета представит на сцене Государственного Кремлёвского дворца балет Адольфа Адана «Жизель». Постановку, несомненно, можно рекомендовать тем, кто только открывает для себя мир академического танца: помимо выверенной виртуозной хореографии легендарных балетмейстеров, здесь есть захватывающая история, превращающая классический балет в настоящий триллер на сцене.

К слову, современные служители высокому искусству называют «Жизель» «балетом ужасов». С ними трудно не согласиться: центральная сцена спектакля происходит ночью на кладбище, где невесты, чья жизнь закончилась до свадьбы, хотят закружить в своём смертельном танце главного героя, а спасти его пытается Жизель — невинная девушка, погибшая по его же вине.

Итак, приготовьтесь: наступает ночь. Безумно страшно. Страшно изысканно. Изысканно прекрасно.