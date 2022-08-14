Кадыров предложил Западу дружить с Россией, чтобы «зубы целее» были

Западным политикам нужно отойти от стратегии развала Российской Федерации, а начать сотрудничать с «закаленной и непрогибаемой» страной, написал в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

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«Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира. Надежный, честный. Но, как верно подметил наш президент Владимир Владимирович Путин, стоит кому-либо захотеть откусить от страны, — останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей, поданной с ложечки соседом по койке. Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — написал Кадыров.

Он также отметил, что за 20 с лишним лет Россия из «разворованной и униженной Западом» превратилась в «государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое».

