Минобороны сообщило о массовом дезертирстве военнослужащих ВСУ

Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Дзержинска ДНР уничтожено около 40 националистов, в Херсонской области ликвидировано еще 35, а в результате ударов по позициям 53-й механизированной бригады погибли порядка 200 человек личного состава ВСУ. Из-за больших потерь сотни военнослужащих Украины самовольно оставили боевые позиции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, он объявил о полном освобождении населенного пункта Уды Харьковской области.

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«В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580-ти человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», — уточнил Конашенков.

За прошедшие сутки, по его словам, российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и наведения целей в районе Пересадовки Николаевской области, склад горючего под Славянском, два склада боеприпасов в районах Звановка ДНР и Искровка Кировоградской области. Кроме того, были ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады и 63-й механизированной бригады ВСУ, поражены пять пунктов управления, штаб 247-го батальона 127-й бригады терробороны Харькова, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады терробороны, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе.

Представитель Минобороны также сообщил о ликвидации взвода РСЗО «Град», артиллерийского взвода орудий «Гиацинт-Б» и семи взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях. Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника, перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и 15 реактивных снарядов систем залпового огня.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.