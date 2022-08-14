Постпред РФ назвал главное препятствие для визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия уже подготавливала визит представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС в мае-июне, однако в последний момент секретариат ООН его заблокировал без объяснения причин. Об этом в интервью ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подчеркнув, что затягивать с этим визитом МАГАТЭ не следует. Однако сейчас, по его словам, этому препятствуют продолжающиеся артиллерийские обстрелы.

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«Мы считаем, что затягивать с этим визитом МАГАТЭ не следует, было бы хорошо провести его в конце августа-начале сентября, но не все зависит от нас. Это очень деликатное мероприятие, очень чувствительное. Нужно согласовать заново маршрут передвижения, вопросы безопасности, примерный график работы, как долго миссия пробудет на станции — все это проговаривали в мае-июне, но теперь работу нужно начинать заново», — заявил Ульянов.

Сейчас, по его словам и судя по дискуссии в СБ ООН, принципиальных возражений по поводу этого визита ни у кого нет, но не исключено, что они могут появиться в ходе согласования оргмоментов. При этом Ульянов подчеркнул, что главным препятствием на данный момент являются продолжающиеся артиллерийские обстрелы, из-за которых не может быть гарантирована безопасность участникам этой миссии.

«Мы регулярно подпитываем Секретариат Агентства и государства-члены информацией, рассылаем циркулярные ноты о положении дел на станции и о тех опасных и тревожных моментах, которые там возникают в результате действий украинской стороны. Например, о том, что в июле станцию атаковали беспилотники-камикадзе, а в августе пошли в ход уже ракетно-артиллерийские обстрелы. Всю эту информацию мы направляем в МАГАТЭ», — подчеркнул Ульянов.

Он также отметил, что своих представителей на Запорожской АЭС МАГАТЭ не имеет, поэтому воздерживается от того, чтобы назвать виновника этих обстрелов. Визит представителей международной организации, на его взглад, мог бы изменить что-то в лучшую сторону, поскольку ее эксперты и руководители смогли бы увидеть, что реально происходит на ЗАЭС.

«Тональность выступлений генерального директора МАГАТЭ в результате последних тревожных событий стала алармистской. Гросси регулярно подчеркивает, что обстрелы станции чреваты серьезными аварийными ситуациями», — отметил Ульянов.

