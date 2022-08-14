Путин лично посетит форум «Армия – 2022»

Президент РФ Владимир Путин 15 августа примет участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия – 2022» и Армейских международных игр – 2022, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Владимир Путин также посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», — уточняется в Telegram-канале Кремля.

Форум «Армия – 2022» пройдет с 15 по 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий в парке «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах РФ. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран, уточняет ТАСС.

