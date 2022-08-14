Синоптик пообещал жителям Центральной России еще одну знойную неделю

Август в Центральной России уже признан самым теплым месяцем текущего лета со средней температурой +21,1, хотя по климату должен быть наиболее прохладным периодом. Такое температурное первенство сохранится и на предстоящей неделе, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«С понедельника до четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона снова ждут погожие летние и не по сезону теплые деньки с температурным фоном на 5-7 градусов выше многолетней нормы. Ночами воздух не будет остывать ниже +12…+17, в разгар дня воздух прогреется до +27…+32 (в Москве +14…+17 и +28…+31, соответственно)», — сообщил Тишковец.

Лишь в пятницу на будущей неделе скоротечные грозовые дожди ненамного и ненадолго освежат воздух. К следующим выходным дневная температура опять составит +25…+30.

