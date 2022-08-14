Собянин заявил о радикальном отличии современных домов

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником, подчеркнув, что благодаря их профессионализму создается «город будущего» и обеспечивается его комплексное развитие. Он также отметил, что требования к качеству строительства сейчас очень высокие, и новостройки радикально отличаются от тех, что строились 10-15 лет назад.

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«Благодаря профессионализму таких людей мы сейчас создаем город будущего. Обеспечиваем его комплексное развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта и транспорта. Причем требования к качеству строительства очень высокие: дома, которые сегодня вводятся, радикально отличаются от тех, что строились еще 10-15 лет назад», — написал в своем Telegram-канале Собянин.

Он также добавил, что в строительном комплексе столицы есть свои ветераны и трудовые династии. В пример градоначальник привел старшего прораба участка подготовки производства Андрея Стужука, который на стройке проработал больше 40 лет, начав свой трудовой путь с должности электромонтажника. При участии другого московского строителя, Анатолия Ларина, за 30 с лишним лет было построено более 1,5 млн кв. метров жилья. Уже 15 лет в одной бригаде с ним трудится его сын Александр.

