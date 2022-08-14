Турцию назвали «троянском конем» России

Россия обходит западные санкции при помощи «троянского коня в НАТО», пишет французская газета Courrier international. Такой вывод эксперты делают из-за резко выросшего объема торговли между двумя странами, однако предупреждают, что для Эрдогана это «опасная ставка».

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«Объем торговли между Анкарой и Москвой только в июне вырос на 46%, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций», — говорится в публикации.

По данным турецкой газеты Dünya, многие российские предприниматели создали в стране компании, которые покупают товары из Европы и Азии и отправляют их в Россию. Таким образом, «Турция стала основным транзитным пунктом для товаров в Россию», а встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана проложила путь к еще более тесному экономическому партнерству между двумя странами, пишет французская газета. Среди аргументов также приводится продвижение в Турции российских банковских карт «Мир», которые упростят российским предпринимателям ведение бизнеса.

«Приток российских денег в Турцию является спасательным кругом для президента Эрдогана, чья популярность падает по мере обострения экономического кризиса в Турции, но это опасная ставка», — предупреждают французские эксперты.

В подтверждение этому приводится публикация в Financial Times, где сообщается, что в западных столицах нарастает тревога по поводу углубления связи Турции с Россией.



