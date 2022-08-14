Успенский пост начался у православных христиан

Православные христиане отмечают в воскресенье начало Успенского поста, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа, и по степени строгости сопоставим с Великим постом. Также на начало поста 14 августа приходится Медовый спас и праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, установленный в Константинополе в IX веке.

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«Успение Пресвятой Богородицы — или ее земная кончина, переход в иной мир — относится к двунадесятым, 12 главным православным праздникам, и, как к любому важному, существенному событию церковного календаря, к нему положена определенная подготовка — пост. Во время Успенского поста верующие, помимо скоромных продуктов (мяса, молока и яиц), воздерживаются также от употребления рыбы, которую благословляется есть только на праздник Преображения Господня (19 августа по новому стилю)», — рассказал ТАСС глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиша).

В праздник Преображения Господня отмечают еще Яблочный спас. В этот день освящают виноград, который в России заменяют яблоки. По словам иеромонаха, это еще ветхозаветная традиция, «когда люди приносили первые плоды своих трудов в храм и отдавали церкви».

