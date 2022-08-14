В России создали уникальный глюкометр-браслет

Российские ученые завершили клинические исследования первого в мире неинвазивного глюкометра, непрерывно измеряющего уровень глюкозы в крови. Результаты тестов подтвердили эффективность устройства и уже ведутся переговоры с индустриальными заказчиками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Исследования проводились на базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ). Устройство напоминает фитнес-браслет, который закрепляется на запястье и облучает ткани инфракрасным лазером. Фотодатчики в непрерывном режиме считывают интенсивность поглощения излучения глюкозой: чем она больше, тем выше концентрация глюкозы в крови. Испытания показали, что прибор по своей эффективности не уступает зарубежному устройству, которое частично вживляется под кожу.

«Предварительно мы откалибровали оба прибора, и по результатам измерений оказалась очень высокая корреляция. Мы получили графики, и они были очень похожи. Погрешность оказалась меньше 15%, что говорит об эффективности разработки», — пояснил ведущий разработчик проекта Кирилл Пожар.

Он подчеркнул, что в данный момент в мире нет аналогов неинвазивных глюкометров, которые могли бы обеспечить непрерывный мониторинг показателей глюкозы. По его мнению, прибор будет полезен пациентам с сахарным диабетом I типа, которым необходимо поддерживать концентрацию глюкозы в крови в заданном врачом диапазоне.

Ученые уже ведут переговоры с индустриальными заказчиками, в числе которых один из крупнейших российских производителей медтехники, уточнили в пресс-службе НТИ.