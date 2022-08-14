Вторая за месяц делегация Конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань. Их визит продлится два дня в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Американского института на Тайване (де-факто посольство США, но имеет статус некоммерческой организации). В состав делегации также вошли конгрессмены Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер и Амата Радеваген.

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«Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении американского ведомства.

Как уточняет «Интерфакс», ссылаясь на западные СМИ, борт с конгрессменами приземлился в аэропорту Тайбэя в 18:53 по местному времени (13:53 мск).

По данным агентства Reuters, в понедельник члены делегации намерены встретиться с президентом Тайваня, чтобы обсудить усиливающуюся напряженность в Тайваньском проливе. Несмотря на то, что учения Китая вокруг Тайваня прекратились, в воскресенье Минобороны острова заявило об обнаружении 22 китайских самолетов и шести кораблей в Тайваньском проливе и неподалеку от него.

2 и 3 августа в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона Тайвань посетила спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Это был первый за 25 лет визит американского политика такого ранга.

