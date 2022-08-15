Афганистан предложил закупить у России около миллиона баррелей нефти

Кабул хотел бы купить примерно миллион баррелей российской нефти.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи, передает «РИА Новости». Чиновник добавил, что если Россия «сможет отправлять больше, то это не проблема». Он подчеркнул, что проект по нефти и газу станет наиболее важным для его страны.

«Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции», — сказал также Азизи.

Накануне, 14 августа, в Москву прибыла делегация афганского минпромторга. Переговоры с российской стороной запланированы на 15 и 16 августа. По словам посла в Кабуле Дмитрия Жирнова, на них будут обсуждаться поставки нефти, зерна и подсолнечного масла.

Весной и в начале лета США и Евросоюз в рамках санкций из-за проводимой РФ спецоперации на Украине отказались от закупок российской нефти. Исключение сделано для поставок по трубопроводу «Дружба». При этом многие страны, в том числе Китай и Индия, продолжают закупать нефть из России.