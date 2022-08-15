Акции дня: бумаги «Русала» в лидерах торгов

Ростом закончилась сессия торгов для бумаг алюминиевой компании «Русал» в понедельник, 15 августа. За день бумаги прибавили +6,75% до 46,99 рублей за штуку.

Интерес к акциям у трейдеров возник после новостей о том, что компания увеличила долю в «РусГидро» с 7% до 9% и стала третьим по величине акционером компании. Также компания предоставила отчет по МСФО по итогам первого полугодия 2022 года, согласно которому выручка выросла на 31,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 7,15 млрд долларов, а скорректированная EBITDA увеличилась на 37,4% до 1,81 млрд долларов. При этом чистая прибыль снизилась на 16,75% до 1,68 млрд долларов из-за роста затрат на фоне перестраивания логистических цепочек.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,83% до 2165,12 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,30% до 1112,93 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:13 мск составила 94,59 долларов за баррель (-3,63%). Российская валюта слабела – 61,22 руб. за доллар.