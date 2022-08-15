Россия почти удвоила экспорт в Бразилию

Москва почти вдвое увеличила стоимостный объем экспорта в Бразилию в первом полугодии 2022 года и вышла на пятое место в списке экспортеров крупнейшей экономики Латинской Америки. Причем, произошел этот внушительный скачок, подчеркивает уругвайское новостное агентство MercoPress, несмотря на торговые, экономические и прочие санкции, введенные против России США, ЕС и Великобританией. Бразилия, напомним, воздерживалась на голосованиях в ООН по осуждению Москвы за спецоперацию на Украине.
Первые месяцы СВО Вашингтон, Брюссель и Лондон всячески уговаривали президента Бразилии Жаира Болсонару присоединиться к антироссийским санкциям. На Западе его даже обвиняли в том, что он накануне 24 февраля прилетал в Москву с официальным визитом, который американцы, кстати, пытались сорвать. Неоднократно критиковал бразильского президента за его позицию по отношению к событиям на Украине и ее президент Зеленский. В середине июля между ними состоялся разговор по телефону, в котором глава Украины тоже убеждал коллегу из Бразилии ввести против России санкции и тоже безрезультатно. Бразильские дипломаты время от времени критиковали санкции против России, предупреждая, что они могут привести к существенному усилению голода на планете.
В январе-июле 2021 года Бразилия импортировала у России товаров и сырья на 2,6 млрд долларов. В первые же семь месяцев этого года стоимостный объем импорта вырос до 5,1 млрд долларов. Увеличился и бразильский экспорт в Россию, хотя и не так сильно: с 843 млн долларов в прошлом году до 1,1 млрд в этом. Больше всего Москва покупает у Бразилии соевые бобы и сахар.
Такой резкий скачок в стоимостном объеме экспорта позволил России подняться с 11 места в списке экспортеров на 5-е. Москва обошла Мексику, Южную Корею, Японию, Канаду, а также средний показатель четверки стран, входящих в Андское Сообщество. Если такие темпы роста сохранятся, то по итогам года Россия может обойти и Аргентину, экспорт которой в Бразилию в январе-июле 2022 года составил 7,1 млрд долларов.
Обращают на себя внимание два момента. Первый – увеличение цен на энергоносители и, следовательно, на топливо, которое, конечно, существенно повлияло на рост стоимостного объема российского экспорта в Бразилию. Второй важный момент заключается в том, что Бразилия резко увеличила закупки российских удобрений, чтобы обеспечить свое сельское хозяйство. Бразильские фермеры очень боятся, что западные санкции лишат их удобрений из России.
В Бразилии надеются, что торговля с Россией продолжит нарастать такими же высокими темпами, как в первой половине года. Импорт из России в июле вырос на 127% по сравнению с июлем прошлого года. Это самый сильный рост среди главных торговых партнеров Бразилии.
Кстати, ситуация на автозаправках в Бразилии такая же сложная, как и в других странах. В октябре в Бразилии пройдут всеобщие выборы, на которых будут избраны не только новый состав Национального конгресса (парламент), но и президент с вице-президентом. Для увеличения шансов на переизбрание Болсонару получил у российского правительства лицензию на импорт дизельного топлива из России, что позволит снизить цены на топливо.