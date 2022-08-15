Россия почти удвоила экспорт в Бразилию

Москва почти вдвое увеличила стоимостный объем экспорта в Бразилию в первом полугодии 2022 года и вышла на пятое место в списке экспортеров крупнейшей экономики Латинской Америки. Причем, произошел этот внушительный скачок, подчеркивает уругвайское новостное агентство MercoPress, несмотря на торговые, экономические и прочие санкции, введенные против России США, ЕС и Великобританией. Бразилия, напомним, воздерживалась на голосованиях в ООН по осуждению Москвы за спецоперацию на Украине.

Первые месяцы СВО Вашингтон, Брюссель и Лондон всячески уговаривали президента Бразилии Жаира Болсонару присоединиться к антироссийским санкциям. На Западе его даже обвиняли в том, что он накануне 24 февраля прилетал в Москву с официальным визитом, который американцы, кстати, пытались сорвать. Неоднократно критиковал бразильского президента за его позицию по отношению к событиям на Украине и ее президент Зеленский. В середине июля между ними состоялся разговор по телефону, в котором глава Украины тоже убеждал коллегу из Бразилии ввести против России санкции и тоже безрезультатно. Бразильские дипломаты время от времени критиковали санкции против России, предупреждая, что они могут привести к существенному усилению голода на планете.