Газоснабжение Херсонской области со стороны Крыма наладят до конца 2022 года

Вопрос об организации газоснабжения Херсонской области со стороны Крымского полуострова планируется решить до конца текущего года.

Об этом сообщили во временной администрации региона по итогам совещания с участием заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

«В результате обстрелов с украинской стороны около 4,5 тысячи жителей Херсонской области остались без газоснабжения. По словам Сергея Назарова, теперь газоснабжение региона будет налажено со стороны Крыма. Этот вопрос будет решен до конца года», — указывается в Telegram-канале временной администрации.

Правительственное совещание с участием Назарова, врио главы администрации Херсонской области Сергея Елисеева, а также заместителей главы и руководителей профильных ведомств состоялось сегодня, 15 августа, в Херсоне.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонской области «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов заявил, что поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым гарантированы, новой водной блокады полуострова больше никто не допустит.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь была запущена трансляция российского теле- и радиовещания, и население стало более широко использовать в расчетах российские рубли.