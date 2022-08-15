Германию ждет «газовая» рецессия экономики

Агентство Bloomberg подсчитало, что в августе вероятность рецессии в странах Евросоюза составило 60%. Одним из триггеров возможного спада ВВП остается топливный кризис, который охватил большую часть ЕС, в особенности Германию.

Ситуация остается на грани энергетического коллапса несмотря на то, что, например, в ФРГ ПХГ заполнены уже на 75%. Ведь, согласно признанию главы немецкого Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, газовых запасов хватит предстоящей зимой максимум на 2-2,5 месяца. При этом цены на газ продолжают расти. В этих условиях Берлин решил с 1 октября ввести для всех потребителей газовый сбор в размере 2,4 евроцента за киловатт/час.

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Потребителей газа обложат налогом

Первый заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Хоффманн признала в ходе своего брифинга 15 августа, что с 1 октября в стране вводится так называемый газовый сбор. Для частичной компенсации дополнительно возрастающих расходов домохозяйств на топливо обещан ряд льгот.

Инициатива Берлина пока не одобрена Брюсселем. Хотя в немецком правительстве в этом не сомневаются. Официально окончательный размер дополнительной оплаты газа еще не определен. Компания Trading Hub Europe, объединяющая европейских газовых операторов, уже сообщила, что сбор за газ, который должны платить частные домохозяйства и компании в Германии с 1 октября, составит 2,4 евроцента за киловатт/час. Однако пока не ясно, добавит ли немецкое правительство к этому уплату НДС (+19%).

В ближайшее время по данному поводу ожидается сообщение вице-канцлера министра экономики и климата Роберта Хабека. Впрочем, в Reuters уже подсчитали, что средней семье из четырех человек придется доплатить поставщикам газа до 600 евро в год. В итоге в 2023 году газовая платежка среднего домохозяйства может достигнуть 4000 евро. И в эти расходы еще не включена оплата электроэнергии и воды.

Судя по всему, в немецком бюджете возникли серьезные трудности по поддержанию на плаву энергетических компаний. В принципе практически все из них терпят существенные убытки из-за резкого подорожания газа во второй половине 2021-первом полугодии 2022 года и резкого падения поставок «голубого» топлива из России этим летом.

15 августа на нидерландской биржевой площадке TTF спотовая цена сентябрьских фьючерсов превышала 2180 долларов за 1 тысячу кубометров. В конце июля-начале августа за тысячу кубометров давали даже более 2350 долларов.

Поставки российского газа в ЕС упали на 26% еще весной. Члены союза активно замещали топливо из России на в основном американский СПГ. Однако полностью заместить трубный газ сжиженным не удалось до сих пор. Тем более, что в августе поставки регазифицированного топлива в европейские трубопроводные системы снизились по сравнению с июлем на 10% из-за профилактических работ на ряде терминалов. Кроме того, другой крупный поставщик СПГ на европейский рынок — Катар — отказался увеличить экспорт в Германию. Немного досталось только Италии.

При этом все эксперты прогнозируют, что осенью-зимой ценовая схватка за СПГ между Европой и странами Восточной Азии вновь резко обострится.

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Энергетическая ситуация в Европе становится сложнее и в результате нового сокращения поставок газа из России. В мае «Газпром» перекрыл вентиль Польше, Болгарии, Дании, Финляндии, странам Балтии (правда, несколько дней назад появились сообщения о возобновлении поставок в Латвию) по причине нежелания их компаний платить за газ в рублях. Также были перекрыт экспорт в адрес фактически реквизированной немецким и британским правительствами группы компаний Gazprom Germania. Прокачка газа из-за аналогичных действий Варшавы была полностью остановлена по польской части трубопровода Ямал-Европа (минус 32 млрд кубов в год).

В начале июня оператор ГТС Украины перестал принимать газ через ГИС «Сохрановка». В итоге — минус еще более 60 млн кубометров в сутки для Европы (мощность украинской ГТС в полном объеме — до 109 млн кубометров в сутки). Наконец, сам «Газпром» с середины июня вследствие санкционных проблем с газоперекачивающим оборудованием в несколько этапов сократил прокачку по трубопроводу «Северный поток-1» с 167 млн кубометров в сутки до 33 млн (20% от заявленной мощности). В результате экспорт российского газа в ЕС упал более чем в три раза по сравнению с летом прошлого года.

Не случайно крупнейший немецкий импортер газа компания Uniper еще в начале июля запросила финансовую помощь у правительства. Канцлер Олаф Шольц отреагировал мгновенно. 9 июля Бундестаг одобрил правительственный законопроект о разрешении национализировать в случае обострения ситуации энергетические компании. Правительство уже приобрело за 267 млн евро 30% акций Uniper, ранее принадлежавших финской компании Fortum. Госбанк KfW выделил Uniper 2 млрд евро льготного займа. Кредитная линия банка увеличена еще на 7 млрд евро. Кроме того, немецкой компании будут предоставлены специальные финансовые фонды в 7,7 млрд евро.

Чтобы оказать столь масштабную бюджетную поддержку Uniper и другим энергокомпаниям, Берлин и решил переложить часть финансового бремени на конечных потребителей газа, введя с 1 октября специальный сбор.

Почивать на «газовых лавра» преждевременно

Между тем, глава Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер сообщил в своем Twitter (соцсеть заблокирована на территории России), что подземные газовые хранилища (ПХГ) в Германии по состоянию на середину августа заполнены на 75%. Информация была подтверждена и группой европейских газовых операторов (GIE). Правительство Германии еще в апреле приняли меры к заполнению ПХГ. По плану их необходимо было заполнить до 75% к 1 сентября, до 85% к 1 октября и до 95% к 1 ноября.

Так как работы по закачке газа были проведены с опережением графика, то Клаус Мюллер с удовлетворением отметил, что «цель первого этапа достигнута, следующая цель — 85% к 1 октября». Однако чиновник в то же время считает, что почивать на «газовых лаврах» преждевременно.



Еще в конце Мюллер он предупредил, что даже при 100% закачке ПХГ газа хватит предстоящей зимой лишь на 2-2,5 месяца. Для нормального прохождения холодов необходимы стабильные поставки как СПГ, так и российского трубопроводного газа. А этого, как отмечалось выше, как раз и нет.

Поэтому глава BNA предлагает ужесточить согласованные 5 августа в Брюсселе планы по сокращению потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022-ого по 31 марта 2023 года. Венгрия и Польша, кстати, выступили против. Ограничения пока носят добровольный характер, но по мере обострения дефицита топлива, очевидно, станут обязательными.

Так в Испании правительство в обязательном порядке ограничило температуру кондционеров 27 градусами. Зимой температура в квартирах и общественных зданиях заморожена 19 градусами. В Германии, по словам Роберта Хабека, пока только общественные здания зимой будут отапливаться также до 19 градусов. В прошлом году норматив составлял 22 градуса.

Проблема в том, что, по данным GIE, в немецкие ПХГ максимум можно закачать немногим более 23 млрд кубов. А это менее четверти прошлогоднего общего годового потребления или 100% для непосредственно промышленности. Получается, что за скобками ПХГ остается производство электроэнергии (16% её вырабатывается на газовых станциях), отопление квартир, общественных зданий и производственных помещений.



Конечно, немецкое правительство приняло решение о расконсервации угольных ТЭС, которые и так уже поставляют четверть электроэнергии. Но уголь, как и газ, втрое подорожал по сравнению с прошлым годом. Четверть энергетического «черного золота» в ЕС поставляла Россия, а 10 августа заработал полный запрет на импорт российского угля.

Кроме того, доставка угля непосредственно на электростанции затруднена из-за небывалой засухи. Европейские реки, прежде всего — Рейн, настолько обмелели, что судоходство сведено практически к нулю. В Берлине даже заговорили о возможности продолжения работы трех оставшихся АЭС. Но это смертельный удар по партии зеленых, одной из основ нынешней правящей коалиции. Поэтому в интервью Financial Times Клаус Мюллер заявил, что Германия должна сократить потребление газа 20%, чтобы избежать ограничений энергопотребления в ближайшую зиму.

Но вряд ли это в целом поможет избежать топливного кризиса грядущей зимой, особенно — без увеличения поставок газа из России, что возможно, по всей видимости, только при подключении «Северного потока-2», чего все чаще требуют не ангажированные США немецкие политики.

Пока же, как считают в Bloomberg, Германии угрожает в третьем квартале нулевой рост экономики, а в четвертом — рецессия. Дело в том, что уже сейчас немецкая промышленность испытывает существенный дефицит газа и электричества. Населению же придется готовится к новому росту цен на энергию и продовольствие. Соответственно инфляция может достигнуть двухзначных величин.