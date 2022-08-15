Глава ОАК рассказал о планах по оснащению российскими ПД-8 существующего флота SSJ100

Генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь сообщил, что компания рассматривает возможность замены российско-французских двигателей SaM-146 на полностью отечественные ПД-8 на самолетах существующего авиапарка Superjet 100.

Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Слюсаря, первоочередной задачей на данный момент является продление летной годности Superjet-100 на максимально возможный срок. Он отметил, что существующая система послепродажного обслуживания по самолетам SSJ100 пока позволяет это делать.

«Вариант ремоторизации на новые двигатели тоже существует, мы ведем его проработку: общаемся с авиакомпаниями, с лизинговыми компаниями. Понятно, что это дополнительные затраты, которые нужно самортизировать», — заявил гендиректор корпорации на форуме «Армия», еще раз подчеркнув, что основная задача концерна на ближайшие годы — «весь парк из 150 "Суперджетов" как можно дольше продержать в исправном состоянии».

Российско-французская компания PowerJet, производящая двигатели SaM146, прекратила их техобслуживание и ремонт после начала спецоперации на Украине.

Двигатели ПД-8 разрабатывались для импортозамещенной версии самолета SSJ100. Первый полет этого воздушного судна, по словам Слюсаря, запланирован на середину 2023 года. «Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полет полностью импортозамещенного SSJ100», — цитирует Слюсаря ТАСС. Глава корпорации добавил, что начать серийные поставки самолета в авиакомпании планируется начать к концу 2023 года.

Ранее «Эксперт» сообщал, что для создания импортозамещенной версии SSJ100 необходимо будет заменить на отечественные 64 узла и комплектующих иностранного производства. Это обойдется в 50 млрд рублей без учета российских двигателей.