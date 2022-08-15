Центробанк Китая неожиданно снизил ключевую ставку

Для восстановления упавшего в июле спроса People's Bank of China (РВС) понизил в понедельник, 15 августа, учетную ставку. В качестве причин названы снижение производства и розничных продаж из-за продолжающейся борьбы с коронавирусной пандемией, а также незатухающий кризис в строительном секторе, одном из самых главных в экономике Поднебесной.

Цифры показывают, насколько сильный удар нанес второй экономике планеты ковид, а если быть точным – локдауны и прочие ограничительные меры, к которым прибегают китайские власти при проведении политики нулевой терпимости к коронавирусу.

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В июле промышленное производство, по данным Национального бюро статистики (NBS), выросло на 3,8% по сравнению с июлем 2021 года. В июне рост был 3,9%. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Reuters, в августе можно ожидать роста на 4,6%.

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Розничные продажи, которые вернулись к росту только в июне, выросли в июле на 2,7%. Это ниже июньского роста (3,7%) и намного ниже прогноза для второго летнего месяца, составлявшего 5%.

«Июльские цифры показывают, что посткарантинное восстановление замедлилось из-за нового ухудшения ситуации в строительном секторе ввиду отказа населения платить по ипотеке,- приводит Reuters объяснение специалиста по Китаю в Capital Economics Джулиана Эванса-Причарда.- РВС уже отреагировал на эти тенденции усилением поддержки экономики. Однако сейчас динамика роста кредитов не так сильно, как обычно, зависит от ослабления монетарной политики. Это значит, что мер главного китайского банка может оказаться недостаточно для предотвращения дальнейшего ухудшения экономических показателей».

Статистика легко «съела» все недавние успехи акций китайских компаний, а юань опустился по отношению к доллару до недельного минимума.

Во втором квартале китайская экономика едва избежала спада из-за длительного закрытия коммерческой столицы страны – Шанхая, сохраняющегося кризиса в строительном секторе и слабой активности потребителей.

В июле после новых вспышек пандемии вновь закрылись на локдауны многие китайские промышленные и туристические центры. В строительстве, как уже отмечалось, новая неприятность – население бойкотирует оплату ипотек. В июле объем инвестиций в сектор снизился на 12,3%. Это, кстати, самое сильное снижение в текущем году. Спад по числу проданных новых квартир вырос в прошлом месяце до 28,9%.

Не удивительно, что экономисты снижают прогнозы на третий квартал. Например, Не Вэнь, экономист из Hwabao Trust, снизил прогноз по ВВП на целый процент до 4-4,5%.

Сегодняшнее снижение ключевой ставки РВС для ускорения развития экономики было уже вторым в 2022 году. Главный банк Поднебесной ищет баланс между необходимостью помочь слабому восстановлению экономики и борьбы с новыми вспышками Covid-19. В результате ожидается, что в этом году цели, поставленные перед экономикой – 5,5%, скорее всего не будут достигнуты. Если это произойдет, то впервые с 2015 года.

Инвестиции в основной капитал, при помощи которых Пекин надеется компенсировать замедление экспорта во второй половине года, выросли за первые семь месяцев текущего года на 5,7% по сравнению с тем же периодом 2021 г., хотя прогнозировался рост на 6,2%. Это ниже среднего роста за полугодие – 6,1%.

Неутешительной остается обстановка и на рынке труда. Общая безработица, правда, слегка снизилась: 5,4% в июле и 5,5% в июне, но безработица среди молодежи остается очень высокой. В июле она установила антирекорд – 19,9%.

Сильнее, чем ожидалось, упали в июле и новые кредиты, потому что компании осторожничают и не хотят наращивать долги.

Считается, что стимулирование экономики правительством будет в этот раз ограниченным.

«Мы столкнулись с типичной ловушкой ликвидности,- объясняет ситуацию Ван Цзюнь, директор Главного китайского экономического форума.- Как бы ни ослаблялись условия выдачи кредитов, компании и потребители боятся увеличивать долги. Некоторые даже заранее расплачиваются по долгам. Это может означать приход рецессии».