Китай с Ираном отправили цены на техасскую нефть в январь

На прошлой неделе могло показаться, что снижение на рынке нефти завершено. После сильной статистики с американского рынка труда и снижения инфляции в США трейдеры начали ставить на замедление подъема ставки ФРС — и в рост пошли многие рисковые активы. Brent подскочила с более чем пятимесячного минимума ($92,78 за баррель), достигнутого 5 августа, выше круглой отметки $100. WTI взлетела с $87,01 до $95,05. Но подъем оказался недолгим.

Он был совершенно не в интересах ФРС — и всю прошлую неделю главы федеральных резервных банков потратили на убеждение публики в том, что никто не будет замедлять ужесточение денежно-кредитной политики. До победы над инфляцией, говорили они, очень далеко, регулятор не намерен отступать даже при угрозе рецессии — да и вообще ставка должна быть выше темпов роста потребительских цен (сейчас она в три с лишним раза ниже).

И если на рост акций эти словесные интервенции повлияли не слишком сильно (хотя тот и замедлился), то сырьевой рынок пошел вниз еще на прошлой неделе. Bloomberg Commodity снизился с максимума 11 августа на 3,6%.

Дешевела и нефть, но у нее были и собственные причины для падения. Так что в отличие от сырьевого индекса и других его составляющих она откатилась не на уровни начала недели, а куда дальше.

WTI в понедельник рухнула до $86,29 за баррель. Это уровень конца января текущего года, сложившийся еще до событий на Украине. Brent нашла поддержку ровно в той же точке, что и 5 августа — $92,78. Но за вычетом того момента она тоже вернулась к отметке, зафиксированной до спецоперации — это уровень 21 февраля.

С технической точки зрения Brent все еще вполне способна удержаться выше $90 за баррель, хотя сейчас это и выглядит менее вероятным, чем в июле. Но часть аналитиков видит аргументы для дальнейшего движения вниз, а на рынке все менее активно ставят на рост. Так, по данным Futures Trading Commission, инвестменеджеры сократили бычьи ставки на WTI до самого низкого уровня за более чем два года.

«Открытый интерес по-прежнему падает, и некоторые участники рынка не хотят прикасаться к нему из-за его волатильности. Это, на мой взгляд, причина, приведшая к увеличению объемов в сторону снижения», — цитировал CNBC аналитика UBS по нефти Джованни Стауново.

Но триггером падения в понедельник стали данные из Китая. ЦБ крупнейшего в мире импортера нефти снизил ставки, но это не могло отменить впечатления, произведенного неожиданным замедлением экономики КНР в июле. К тому же объем производства НПЗ в стране упал до 12,53 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня с пандемийного марта 2020 года.

Одновременно на рынке стало расти предложение. Поврежденный нефтепровод, из-за которого была нарушена добыча в Мексиканском заливе, был отремонтирован поздно вечером в пятницу. «Перебои с поставками на нескольких морских нефтяных платформах, которые усилили рост цен на прошлой неделе, похоже, на данный момент исчезли, ситуация стабилизироваласчь, а добыча возобновлена», — заявил Reuters президент Ritterbusch and Associates LLC Джим Риттербуш.

Но появилась и перспектива дальнейшего роста предложения, причем с той стороны, с которой уже забыли и ждать. Министр иностранных дел Иран Хоссейн Амирабдоллахян заявил на брифинге, что в понедельник вечером страна проинформирует ЕС о своей позиции в отношении окончательного проекта текста ядерной сделки. Он заявил, что может появиться основа для подписания соглашения «в самом ближайшем будущем». Аналитики считают, что поставки нефти могут возрасти, если Иран и США примут предложение ЕС, реализация которого снимет санкции с иранского экспорта.

«Большинство расценивает вероятность иранской сделки, как выросшую, — сообщила Bloomberg старший трейдер энергоресурсами CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин. — Но я считаю уровень $80 по WTI значительной поддержкой и ожидаю, что покупатели начнут проявлять интерес к ней по этим ценам».

