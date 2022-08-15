Китайские гиганты уходят с американских площадок

Появляются все новые последствия визита Нэнси Пелоси на Тайвань. В конце прошлой недели, пишет New York Times, сообщили об уходе с американских бирж три крупнейшие энергетические компании планеты: PetroChina, Sinopec и Shanghai Petrochemical, а также страховой гигант China Life и крупный производитель алюминия Chalco. Они объясняют делистинг приблизительно одинаково. Среди главных причин административные преграды американских финансовых властей и большие расходы на торговлю акциями в Америке.

Естественно, сообщения о добровольном уходе привели к падению стоимости акций компаний, суммарная рыночная капитализация которых превышает 300 млрд долларов, но не таком уж и большом – в среднем в районе 1%.

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Едва ли уход с американских финансовых площадок большой китайской пятерки случайно совпал с серьезным кризисом отношений между США и КНР. Конечно, можно вспомнить принятый в 2020 году закон об ужесточении отношения к иностранным компаниям, акции которых торгуются на американских биржах. Закон вне всяких сомнений направлен против китайского бизнеса, но не очень понятно, почему они медлили с решением почти два года и сообщили о нем через считанные дни после отъезда Нэнси Пелоси из Тайбэя.

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Американские законодатели должны поблагодарить спикера Палаты представителей хотя бы за это. В США давно жалуются на то, что китайские компании играют на американских биржах по своим правилам, а не по правилам Министерства финансов США. Несмотря на многолетние годы переговоров и споров Пекин и Вашингтон так и не сумели договориться о том, чтобы американские регуляторы получили полный доступ к отчетам аудиторских проверок китайских фирм, зарегистрированных на биржах в США.

Еще не так давно листинг на Уолл-стрит с его огромной инвесторской базов и бездонным рынком ликвидности считался едва ли не необходимой составляющей успеха крупнейших китайских компаний, стремящихся выйти на международные рынки. Однако политические противоречия между двумя крупнейшими экономиками мира распространились на все сферы отношений, начиная от обороны и заканчивая климатом и включая, естественно, также экономику, финансы и бизнес.

Китайский рыночный регулятор заявил, что уход пятерки гигантов из США не отразится негативно на их финансовом положении, потому что они могут проводить финансирование на многих рынках. «Беглецы», конечно, сохранят свои места на финансовых площадках материкового Китая и в Гонконге.

«Эти компании строго соблюдали правила и регуляционные требования американского фондового рынка после проведения IPO в США,- говорится в заявлении Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).-Решение о делистинге они приняли самостоятельно».

Кстати, все пять уходящих компаний не соответствуют аудиторским стандартам, приведенным в Законе о подотчетности иностранных компаний, принятом два года назад. Недавно, в начале августа, в «черный» список, состоящий более чем из 270 иностранных компаний, был добавлен и лидер электронной торговли в КНР – Alibaba. Кстати, сообщение об этом привело к обвалу ее акций в США на 11%. Очевидно предвидя решение американских регуляторов, Alibaba заявила в июле, что намерена разместить свои акции в Гонконге, чтобы их могли покупать китайские инвесторы.

Многолетний триллионный роман между Китаем и Уолл-стрит, похоже, закончился в прошлом году. Китайский аналог Uber - Didi Chuxing стал одной из первых компаний из Поднебесной, решивших уйти из Америки. Он объявил о планах по делистингу с New York Stock Exchange в конце 2021 года.