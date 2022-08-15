Купившая бизнес Reebok в России турецкая FLO Retailing запустила продажи на Wildberries

Турецкий холдинг FLO Retailing, купивший бизнес американской Reebok в России, готовится продавать продукцию своих брендов на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, ретейлер уже договорился с Wildberries, где в скором времени будут доступны более 200 наименований, среди которых спортивная и повседневная обувь таких брендов, как Garamond, Miss F и Lumberjack. При поиске на сайте Wildberries уже появляются товары с такими названиями. В компании Ozon рассказали, с осени начнут продавать товары марок FLO Retailing осенью.

В мае источники издания сообщили, что FLO Retailing приобрел российское подразделение компании Reebok, которая до этого приостановила работу в РФ. Сообщалось, что турецкий ретейлер получил свыше 100 точек продаж Reebok; новый владелец планирует их переименовать.