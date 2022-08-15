Мантуров сообщил, что объем параллельного импорта в России достиг $6,5 млрд

Глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что объем ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта товаров с момента запуска этой меры составил почти $6,5 млрд. Ожидается, что к концу 2022 года этот показатель увеличится до $16 млрд.

Как заявил чиновник в интервью «Интерфаксу», такой прогноз опирается на оценку среднего ежемесячного объема параллельного импорта в $2–2,5 млрд.

По словам Мантурова, Минпромторг планирует придерживаться «взвешенного» подхода при формировании списка подлежащих параллельному импорту товаров, чтобы «не навредить национальным компаниям».

«Мы прорабатывали и "доводили до ума" соответствующий перечень товаров достаточно долго, практически с ювелирной точностью, чтобы он работал именно так, как надо: обеспечил доступность необходимых нам товаров, но не навредил российским и локализованным иностранным предприятиям, продолжающим работу на российском рынке или поставки в РФ», — подчеркнул вице-премьер.

В конце июня президент РФ Владимир Путин легализовал параллельный импорт, разрешающий ввоз в Россию официально изготовленных товаров, которые поставлены в третьи страны, однако не разрешены к импорту на территорию РФ. В составленный Минпромторг перечень товаров, которые можно завозить в Россию без согласования с правообладателем, попали более пятидесяти категорий, среди которых автозапчасти и автомобили, электроника, бытовая техника, игровые приставки и многое другое.