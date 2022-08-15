МЧС Армении сообщило о шести погибших при взрыве в торговом центре Еревана

По словам пресс-секретаря министерства чрезвычайных ситуаций Армении Айка Костяняна, жертвами взрыва в ереванском ТЦ «Сурмалу» стали по меньшей мере шесть человек — такими данными располагает ведомство в настоящий момент.

«Спасатели из-под завалов извлекли тело еще одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло шести человек», — приводит слова Костяняна ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 61 раненом; как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв в ереванском торговом центре «Сурмалу» прогремел днем в воскресенье, 14 августа. Согласно данным столичной администрации, взорвался склад пиротехнических материалов.

По словам руководителя пресс-службы мэрии Еревана Левона Сардаряна, поисково-спасательные работы на месте ЧП идут медленно, поскольку под завалами могут находиться живые люди.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по двум статьям УК республики. «В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре "Сурмалу"... возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека», — цитирует «РИА Новости» представителя генпрокуратуры Армении Гора Абрамяна.