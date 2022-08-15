Новый владелец российского бизнеса OBI рассказал, что купил 27 гипермаркетов в РФ за 600 рублей

Предприниматель Йозеф Лиокумович, который приобрел магазины ушедшей из России немецкой OBI GmbH, рассказал в интервью Forbes, что купил 60% российского бизнеса компании всего за в 600 рублей вместо €100 млн.

«Да, 600 рублей. До пандемии речь шла о €100 млн. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок», — сказал Лиокумович. Он подчеркнул, что OBI — «экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги». По его словам, в 2021 году убытки сети составили 2,5 млрд рублей.

Лиокумович отметил, что у российской структуры имелась задолженность перед материнской компанией более чем в €30 млн, однако ее удалось урегулировать. «Есть еще иски по долгам от российских компаний, которые подавались до моего прихода. С ними мы разбираемся; многие договоры, которые привели к искам, были заключены против интересов нашей компании», — рассказал он.

Сообщается, что ребрендинг сети начнется в сентябре, сейчас в проекте задействована команда опытных менеджеров. Биснесмен уточнил, что остальные 40% компании в РФ принадлежат непубличному российскому партнеру, имя которого не раскрывается.

Йозеф Лиокумович работает в России с 90-х, он занимался крупными проектами в РФ и за рубежом.

Сеть OBI ведет деятельность в РФ с 2003 года, в российский бизнес компании входят 27 гипермаркетов. В середине марта OBI GmH заявила о приостановке работы магазинов в РФ на спецоперации, в апреле материнская компания сети объявила о передаче российского бизнеса в доверительное управление. В конце того же месяца российские магазины OBI снова открылись.

Главный конкурент OBI, французская сеть Leroy Merlin, в середине марта заявил, что продолжит работать на российском рынке и не планирует приостанавливать деятельность. Более того, компания отметила, что рассматривает возможность увеличить поставки и расширить товарный ассортимент на DIY-рынке, а также подчеркнула, что открыта к предложениям по увеличению поставок и расширению товарного ассортимента.