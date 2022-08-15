Особенности кварцвиниловой плитки

Вот сайт компании Vinilam, где можно заказать кварцвиниловую плитку по выгодной цене.

Этот материал отличается уникальным составом. На 70% он состоит из кварцевого песка. При создании данной плитки не используются вредные химические компоненты. Это безвредный для человека и окружающей среды материал, который получил широкое распространение.

Преимущества кварцвиниловой плитки

Если провести сравнение с другими облицовочными покрытиями, то данный материал имеет ряд преимуществ. Давайте рассмотрим, почему такая плитка стала популярной:

Повышенная износостойкость и прочность. Поэтому данный материал отличается долговечностью. Сделанные из него покрытия имеют срок службы около 25 лет.

Высокая термостабильность. Кварцвиниловая плитка в своем составе не имеет пенообразователей, пластификаторов. Это обеспечивает защиту от образования зазоров. Данный материал можно применять в помещениях, где наблюдаются разные температурные режимы. Ее разрешается использовать рядом с системами сантехники, колоннами и стенами. У этой плитки нет запретов на совмещение с теплым полом. Она сможет набрать естественную теплоту за счет поливинилхлорида.

Влагостойкость. Изделие не поглощает влагу. Благодаря данному свойству ее можно применять в ванной комнате.

Шумоподавление. При ходьбе не будет слышен шум.

Антистатичность. По плитке не проводится электричество.

Кварцвиниловая плитка отличается простотой в обслуживании. Ее можно помыть при помощи простых бытовых средств, которые содержат кислоту, щелочь или спирт.

Недостатки

У этого надежного покрытия можно выделить определенные минусы. Если его сравнить с рулонными отделочными материалами, то здесь можно найти небольшие щели между плитками. Если используется светлое покрытие, то со временем щели будут более заметными.

При выполнении работ по отделке помещения специалисты советуют применять особые клеящие составы. Категорически не рекомендуются выполнять клейку на цемент.

Из-за небольшой толщины плитки рекомендуется тщательно подготовить отделываемую поверхность. Они должна быть идеально ровной, в противном случае каждая неровность будет заметна на кривом покрытии.