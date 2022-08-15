Отдам в хорошие руки

Еще в самом начале специальной военной операции на Украине и последовавшей резкой реакции на нее части мирового сообщества стало понятно, что отношения с иностранным бизнесом ждет серьезный пересмотр. Многие западные инвесторы стали сгоряча рубить все связи с Россией, объявляя о немедленном прекращении деятельности в стране и последующем уходе, по сути забыв об обязательствах, взятых перед властями, местными партнерами и тысячами сотрудников. Правительство РФ отреагировало на такие решения, заявив, что у иностранного капитала есть 3 пути: продолжить работу в стране в полном объеме и обеспечивая сохранность рабочих мест; уйти, по сути, «хлопнув дверью», после чего к таким компаниям будет применена процедура ускоренного банкротства; наконец, передать бизнес местным партнерам с возможностью возвращения. В дальнейшем ограничения были отдельно формализованы в отношении компаний, относящихся к наиболее значимым отраслям – ТЭКу, банковскому сектору. Таким компаниям для смены собственника потребуется отдельное решение Президента.

Ряд крупных компаний почти сразу решили разорвать все отношения с Россией, тем самым, по мнению многих аналитиков, практически не сохранив шансов вернуться в страну в будущем. Некоторые выдержали паузу в несколько месяцев, сославшись на логистические, финансовые и прочие трудности, которые повлекли за собой западные санкции, но в итоге объявляют о финальных распродажах и последующем уходе. А часть собственников, хотя и не может по объективным причинам позволить себе продолжить работу в стране в прежнем режиме, решает проблему цивилизованно – продавая свои бизнесы или передавая их местным партнерам. При этом знаковые игроки не «сжигают мосты», оставляя пути для возвращения. Так, корпорация «Макдональдс», передавшая «за символическую плату» свои активы российскому партнеру Александру Говору, по его словам, в договоре предусмотрела опцион на обратный выкуп сети в РФ. Решение о продаже бизнеса предпринимателю, хорошо знакомому с работой этих ресторанов позволило быстро восстановить их деятельность после простоя, сохранить десятки тысяч рабочих мест, не допустить исчезновения крупного игрока рынка и важного налогоплательщика.

Еще более удачной представляется ситуация, когда «бразды правления» предприятием, а точнее - владения, подхватывает его местный топ-менеджмент. «Выкуп бизнеса менеджментом - это самый простой вариант выхода из бизнеса. Не требуется проводить долгую оценку рисков и юридической чистоты. Менеджмент иногда лучше собственника знает состояние дел в бизнесе», - считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. При этом, по его словам, обычно участвующему в такой процедуре менеджменту приходится брать кредитную нагрузку для выкупа бизнеса и закладывать в банках выкупаемые доли.

В современных реалиях соответствующие кредиты участники сделки могут получить только в российских банках, таким образом участвуя в поддержке отечественной финансовой системы и позволяя ограничивать отток капитала из страны. Банки получают ликвидное обеспечение и надежный денежный поток, а контрагенты компании – полную преемственность отношений с ней.

Вариант покупки подразделений компаний, в том числе высокотехнологичных, российским менеджментом - один из самых удачных путей. Страна сохраняет высококвалифицированные кадры, обладающие опытом мировых компаний и в то же время не зависящие теперь от решений, принимаемых за рубежом. Сохраняется и вся структура бизнеса. В то же время, такие предприятия более свободны в выборе путей развития, собственных разработках. Более широкими становятся возможности по подбору комплектующих, которые невозможно сразу локализовать, выстраивании логистических цепочек. Да и привлекательность как партнеров в глазах представителей зарубежного бизнеса будет выше, чем у предприятий, поглощенных госкомпаниями. Кроме того, решается проблема вторичных санкций на поглощаемый бизнес, так как крупнейшие госкопании страны находятся под различными рестрикциями ЕС и США. А так же снижается уровень огосударствления экономики станы.

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал считает, что инвестиционная привлекательность компаний, прошедших через MBO (от англ. Management buyout), заметно возрастает. «С точки зрения инвестиционной привлекательности стабильная позиция компании, находящейся полноценно в поле внутреннего рынка, интереснее. В том числе и потому, что это также полноценная инвестиция в местное производство. Налаженный сбыт дополнительно уменьшает себестоимость и в целом снижает инвестиционные риски. При этом надо учитывать, что замкнутый цикл производства и реализации продукции находится внутри одного государства, что снимает риски влияния внешних факторов и дает дополнительные возможности для развития», - сказал он.

Особенно удобен MBO там, где нет зависимости от цепочек поставок. Например, по этому пути пошла международная консалтинговая компания Accenture, специализирующаяся на внедрении ИТ. Она еще в апреле объявила о передаче локального бизнеса местному менеджменту. Штат компании в России составляет почти 2,3 тыс. человек, сообщал «Интерфакс». Новая компания, получившая название «Акстим», сохранила все активы, экспертизу, проекты и инфраструктуру, само юридическое лицо. Остался прежним генеральный директор.

Другой пример – продажа бизнеса менеджменту российского подразделения французского концерна Schneider Electric. Теперь компания работает под брендом «Систэм Электрик». Согласно сообщению предприятия о начале деятельности, она производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией, а также интегрирует технологии в области промышленной автоматизации. Также предоставляет услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикально интегрированной технологической компанией, «Систэм Электрик» предлагает заказчикам единую экосистему на базе российского программного обеспечения. Также новая компания сообщила, что будет оказывать гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования, произведенного и поставленного «Schneider Electric». Подразделения «Систэм Электрик» за последние годы достигли высокого уровня локализации – в компании «Механотроника» он составляет 90%, у завода «Потенциал» после замены ряда поставщиков на фоне санкций локализация близка к 100%.

В то же время, как отмечает генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев, если схема работы в составе «Schneider Electric» предполагала использование существенного количества импортных комплектующих, то новое предприятие имеет большее пространство для маневра в этом направлении. «Мы разработали многоступенчатую модель. Сначала мы продукт будем импортировать из стран, не входящих в список недружественных, а затем организуем процесс локализации, это будет не просто и не быстро, потому что проекты требуют инвестиций. Локализовать нашу продукцию за два-три месяца или полгода невозможно, на это уйдет три-четыре года», - рассказал Алексей Кашаев. По его словам, за это время компания планирует вернуть позиции, которые у нее были до 24 февраля, и встраиваться в глобальные логистические цепочки уже в новом качестве.

Таким образом, уход иностранного бизнеса через MBO поддерживает и стремление российских властей к достижению технологического суверенитета. 20 июля в ходе пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» президент Владимир Путин обратил внимание на позитивный эффект от ухода иностранцев из отечественного бизнеса. «Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями», - сказал президент. Реализация ухода иностранных собственников с переходом владения к местному менеджменту позволит сохранить в стране лучшие управленческие практики и команды, не растворив их при интеграции в другие структуры. Команды смогут оперативно подхватить угасшую инвестиционную активность, и наладить альтернативные каналы отношений с контрагентами дружественных юрисдикций, без этого пробуждение экономического роста может сильно забуксовать.