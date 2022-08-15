Параллельный импорт: поддержка или ловушка?

Всего за 3 месяца с момента запуска процесса объем параллельного импорта в России достиг почти 6,5 млрд долларов. Об этом сегодня заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, до конца года показатель может увеличиться до 16 млрд долларов. Хотя это — лишь «прикидка», основанная на статистике. Точный прогноз замглавы правительства дать затруднился.
Действительно, давать более конкретные оценки проблематично из-за того, что схема не до конца проработана. Сам глава Минпромторга отметил, что параллельный импорт — «живой механизм»: перечень продукции, ввозимой в Россию таким образом постоянно корректируется. В своей дальнейшей работе со списком ведомство, по словам Дениса Мантурова, намерено придерживаться «взвешенного подхода», исходя из защиты интересов национальных компаний.
Если очень нужно, то можно
Недоработки вполне естественны для процесса, запущенного в спешке менее пяти месяцев назад. Параллельный импорт был разрешен постановлением правительства от 29 марта в отношении тех товаров, которые введены в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия.
«Наши импортеры могут приобрести нужные им товары, по сути, на вторичном рынке в любой стране, где эти товары ранее были проданы их правообладателями или с их согласия. Это может быть, в частности, оптовая закупка или покупка в розничных магазинах», — пояснила «Эксперту» суть процесса старший научный сотрудник Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Галина Баландина.
«Готового сценария нет, страна первый раз оказывается в подобной ситуации. Можно говорить, что все решается “налету”. Этот список не объективен, но у него и нет такой задачи. Основной смысл — закрыть потребности спроса», — продолжает тему в комментарии «Эксперту» экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.
Присутствие тех или иных товарных позиций в списке параллельного импорта (а всего их в нем больше пятидесяти) обосновывается спросом на российском рынке и прекращением поставок в страну. Таким образом, в перечень входят и критически важные продукты — комплектующие для автомобилей, оборудование, и потребительские товары вплоть до бытовой химии и косметики.
То есть то, что в Советском союзе называлось спекуляцией и каралось лишением свободы на срок до двух лет, в современной России наконец-то вылилось в легальное удовлетворение потребностей промышленности и граждан через поставки оригинальной продукции. На этом особенно акцентирует внимание и Минпромторг.
«Параллельный импорт — это не пиратство. Ввоз, изготовление, продажа поддельных товаров по-прежнему преследуется по закону вне зависимости от того, включены подделываемые бренды в список Минпромторга или нет», — подчеркнула Галина Баландина.
Однако, как отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, данная мера неминуемо приведет к росту контрафакта, поскольку сертификаты на поставляемую через третьи руки продукцию могут отсутствовать.
Впрочем, по его мнению, России сейчас необходим параллельный импорт. Ведь в том же автопроме (и не только в нем) зависимость от импорта составляет до 95%.
Пока живем на остатках продукции, находящейся на складах. И если от недостатка какого-то парфюма или одежды ничего страшного не случится, то в случае отсутствия газовых турбин для работы тепловых станций прекратится работа ТЭС, поставка электричества в наши дома. А такие турбины производит, например, компания Siemens, ушедшая из России. И альтернативы Россия не имеет, мы такие промышленные агрегаты не производим, это одна из самых сложных машин в мире в настоящее время. Производят такие турбины только две компании в мире. Но обе прекратили поставки своего оборудования в нашу страну
Работаем по накатанной
Справедливости ради стоит отметить, что сама схема отнюдь не нова. Как указала «Эксперту» доцент экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко, фактически принцип параллельного импорта применялся в России и в 90-е годы и в начале 2000-х годов.
«Конституционный Суд Российской Федерации еще в 2018 году в своем Постановлении от 13.02.2018 № 8-П выразил позицию о недопустимости злоупотребления правообладателем механизмами национального (регионального) принципа исчерпания права, если это необоснованно ограничивают доступ российских потребителей к соответствующим товарам. В этом смысле де-юре, с учетом юридического статуса решений Конституционного Суда Российской Федерации абсолютного запрета параллельного импорта в России не было», — добавила Галина Баландина.
По ее словам, ни одна страна не обходится без параллельного импорта. Различия состоят лишь в том, как защищаются права правообладателей в разных странах. Суть вопроса заключается в территориальном принципе исчерпания права. Правообладатель утрачивает право на защиту своих исключительных прав на товарный знак после введения товара в оборот на территории какой-то одной страны (национальный принцип), группы стран (региональный принцип) или в любой стране (международный принцип).
«Сам по себе принцип международного исчерпания права и исключения из него в разных странах юридически оформляются по-разному. Практику применения разных принципов исчерпания права в зависимости от номенклатуры товаров так, как это сейчас сделано в России, я не встречала», — подчеркнула Галина Баландина.
Параллельный импорт становится выходом не только для предприятий и потребителей, нуждающихся в той или иной продукции, но и для компаний, которые хотели бы поставлять ее в нашу страну, но опасаются санкций. Они не против перепродажи собственных товаров, лишь бы не было прямой связи с Россией.
Впрочем, даже если производитель выступит против такого импорта, его решение вполне можно оспорить. Как напомниал Татьяна Крейденко, такие прецеденты уже были — национальные суды, как правило признают законность таких сделок.
«В 2015 году суд США признал законность продажи часов компании Omega американским ритейлером Costco, несмотря на отсутствие у последнего разрешения на это от производителя. Законность сделки были признаны в соответствии с тем, что Omega исчерпала свои права на распространение новых часов в США в тот момент, когда продали их официальному дилеру в третью страну», — рассказала доцент экономического факультета РУДН.
С посредниками нужно быть осторожнее
В России ситуация отчасти упрощается за счет того, что она является участником ЕАЭС. Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, действует региональный, а не национальный принцип исчерпания права. То есть, после совершения первой сделки на территории любого государства — члена ЕАЭС, товар может свободно обращаться на рынке всей единой таможенной территории ЕАЭС. Причем любой товар, а не только включенный в список Минпромторга.
«Товары, которые сейчас поступают в Россию, часто изначально предназначались для экспорта в страны, входящие в Евразийский экономический союз и с которыми Россия находится в одном таможенном союзе: Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Затем продукция отправляется в Россию и продается на рынке, при этом западные бренды теряют контроль над ее дистрибуцией и продажей», — заявила Татьяна Крейденко.
Кроме того, товары из списка Минпромторга идут в Россию из Турции, ОАЭ, Китая. По мнению Артема Деева, в перспективе этот круг партнеров будет расширяться. «Но надо понимать, что для достижения стабильности работы нашей экономики, отдельных отраслей (ритейл в этом плане не самый пострадавший в перспективе сектор), программу параллельного импорта потребуется отлаживать довольно долго — пару-тройку лет, если не больше», — посетовал аналитик.
А вот во сколько это нам обойдется – вопрос открытый. По словам Андрея Лободы, к стоимости тех же потребительских товаров параллельный импорт добавляет минимум 5-10%.
«Прямой импорт — это налаженные логистические цепочки, инфраструктура, оптимально выстроенные производства и механизмы хранения. Параллельный импорт - это дополнительные издержки на логистику, хранение, страховку и прочее и никаких условий по гарантии, температурной режиму хранения и прочим нюансам поставок», – перечисляет экономист.
С другой стороны, отметила Галина Баландина, не исключено, что усложненная схема импорта, напротив, позволит сэкономить: «Известно, что транснациональные компании продают свои товары по разным ценам на различных рынках. Вполне вероятно, что приобретение одного и того же товара в третьей стране может обойтись дешевле, чем прямая покупка товара у правообладателя или с его согласия».
Собственно, такую схему россияне практиковали долгие годы, покупая дорогие гаджеты и технику, одежду, парфюмерию и многое другое за рубежом — в поездках, через интернет-магазины (которые тогда вполне устраивали наши банковские карты), через знакомых.
Сейчас роль «знакомых» будут выполнять отдельные компании, через мелкие поставки посредством инструментов e-commerce вытесняющие прямые отгрузки от производителей. По мнеию Галины Баландиной, разумно предположить, что таможенным органам в этих условиях будет сложнее контролировать стоимость товара, заявленную в декларациях, и она вполне может занижаться. А это, в свою очередь, повлечет снижение себестоимости, считает эксперт.
Впрочем, именно в таможенных поступлениях кроется одна из ключевых на данный момент проблем «сырости» параллельного импорта. С апреля ФТС не публикует статистику по экспорту и импорту. Однако в открытом доступе есть данные Минфина, согласно которым налоговые поступления от импорта в июле упали на 43,7% в годовом разрезе, а в июне — на 45,3%. Безусловно, сами поставки товаров ощутимо сократились. Кроме того, свою роль сыграло серьезное укрепление рубля. Но и то, что через сито ФТС просачивается все больше мелких «параллельщиков», экономящих на сборах, идет в минус казне.
Есть и еще один важный фактор. В Минпромторге подчеркивают, что текущая схема призвана только поддержать отечественные предприятия, внезапно оставшиеся без запчастей и оборудования. Ведомство даже подчеркивало, что это временное решение, призванное сбалансировать рынок до конца года. И еще в июле намекало на то, что постепенно список будет сокращаться.
Однако в конце 2022-го Россия точно не обзаведется собственными турбинами, коробками передач для автомобилей или селективным парфюмом. Зато довольно быстро может «подсесть» на новых импортеров. Ведь уже не раз в нашей стране временные меры становились постоянными, исходя из принципа: «Работает? Ну и ладно!». В этом заключается, пожалуй, наибольший риск параллельного импорта с точки зрения обеспечения экономической безопасности нашей страны.