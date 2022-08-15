Пекин анонсировал новые военные учения в районе Тайваня из-за визита американской делегации

Вооруженные силы КНР проведут очередные учения в районе острова Тайвань в связи с визитом в регион конгрессменов США.

Об этом пишет «РИА Новости».

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня», — заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь. По его словам, НОАК готова защищать страну и противостоять всем попыткам отделить регион.

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом накануне, 14 августа. В состав делегации вошли конгрессмены Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер и Амата Радеваген. «Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — указывается в сообщении Американского института на Тайване (де-факто посольство США, но имеет статус некоммерческой организации). В воскресенье минобороны острова заявило об обнаружении 22 китайских самолетов и шести кораблей в Тайваньском проливе и неподалеку от него.

Напомним, 2 и 3 августа в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона Тайвань посетила спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Это был первый за 25 лет визит американского политика такого ранга, который повлек за собой многочисленные последствия, в том числе уход крупных китайских компаний с американских финансовых площадок.